俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

美國之音（VOA）7日報導，俄羅斯 對烏克蘭 發動的戰爭引起許多關於如何防止中國入侵台灣的討論。美國陸軍特種作戰司令部司令說，中國領導人習近平 在見到西方對俄羅斯侵略烏克蘭做出的反應後必定會調整攻台計劃，美國必須協助台灣成為一個中國「無法消化的刺猬」來對抗習近平攻台四個可能做法。

美國陸軍上將理查德·克拉克(Richard Clarke)上週六(4月30日)在亞利桑那州馬侃研究所(McCain Institute)舉行的「賽多納論壇」(Sedona Forum)一場討論中針對美國如何協助台灣對抗中國入侵的問題表示，中國已經從烏克蘭見到西方國家如何對俄羅斯做出反制和對抗，他要問的是，中國會從烏克蘭得到何種教訓？美國又能從中國得到的教訓中做些什麼？他認為中國可能調整攻台計劃，而美國也必須有相應的準備。

「我希望台灣就像烏克蘭一樣，成為一隻無法消化的刺猬。俄羅斯熊不會試圖去吃它，中國方面也不會。」

克拉克描繪了習近平可能對攻打台灣採取的四個步驟。

「如果你是中國領導人看著烏克蘭，而且你是最高領導人--他才是最重要的--那麼，我必須快速行動。我必須很快完成這件事。俄羅斯沒這麼做。我們講的是以天來計算。」

首先，克拉克說，為了要快速完成攻擊，習近平會想要先取「都城」，而台灣的都城有250萬人口，正如基輔人口一樣也是250萬人，而整個台灣超過200萬人口的城市大約有4、5個，這種城市戰一定要行動迅速。

其次，他說，習近平會認為，不能花幾個月來集結軍力，因為那會讓國際社會有時間建立一個聯盟來進行對抗。他認為美國後來解密的情報顯示華盛頓建立了聯盟，使所有國家能匯聚在一起頂回俄羅斯的行動，「如果那是一次閃電式攻擊就無法組成聯盟，習近平一定會看到這個形勢。」

克拉克認為第三個步驟是習近平會採取措施避免中國受到經濟制裁的懲罰和影響；最後，習近平見到俄羅斯在信息戰中失敗，因此它會改變策略以控制信息戰的空間。

為了應對中國攻台行動，克拉克說，美國必須做的也是從烏克蘭的經驗來思考有哪些是美國能做的，以便在近期內建立台灣的抵抗能力和韌性，「有哪些是我們能確保未來幾個月，而不是未來幾年，就能在台灣具備的真正能力。」