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比通膨更猛 3月消費者物價上漲6.6% 40年之最

編譯潘勛／綜合29日電
美國通膨已持續12個月，今年3月消費者物價指數更比去年大漲6.6%，幅度為40年來之最。圖為加州消費者在大賣場購物。(Getty Images)
美國通膨已持續12個月，今年3月消費者物價指數更比去年大漲6.6%，幅度為40年來之最。圖為加州消費者在大賣場購物。(Getty Images)

商務部29日公布，今年3月消費者物價同比去年大漲6.6%，幅度為40年來之最；跡象進一步顯示，物價上揚已壓迫到全國家戶開支及經濟體質；商務部指出，至少就目前看來，通膨速率已出現減緩跡象；聯準會對物價密切觀察中。

美聯社報導，雖然物價飆升，但消費者開支連續三個月比通膨更猛，意味上揚的物價並未澆熄國人的消費欲望；疫情對經濟造成的扭曲正開始褪去，消費者不再守在家中購物，恢復旅遊、去音樂會及外食；消費改往勞務有助於節制通膨，原因在勞務收費上漲要比商品來得慢。

扣除價格極易波動的食物及能源，所謂的核心物價3月同比上揚5.2%，比2月的5.3%略低，也是自2021年2月以來，首次降低。若按逐月相比，核心物價由2月到3月上升0.3%，幅度與1月到2月相同；在此之前連續四個月升幅都達0.5%。

由2月到3月，整體通膨上升0.9%，為2005最大的單月升幅；油價在3月飆漲18%，但在4月已稍回落，也是通膨勢頭開始減緩的預兆。

消費者開支3月增幅為1.1%，超乎許多經濟學者所預測；支出增加最大反映在油價、果菜及其他生活必需品，即便調整過通膨，總體開支仍上升0.2%。

工資、薪資大幅上揚，有助許多消費者抵消上揚的物價；勞工部29日公布的另一份報告指出，今年前三個月，雇主為員工加薪、給福利，不計通膨調整，支出增加達1.4%，是過去20年來最大加薪幅度。

但加薪幅度還是無法完全抵消物價上揚；過去一年工資、福利漲幅為4.7%，只是加計通膨後，等於下跌3.7%；這個現象有助於解釋何以國人對當前經濟觀感為負面。據蓋洛普(Gallup)機構28日公布的民調，約三分之一受訪者指出，通膨是家中財務碰到的最大麻煩；相形之下，去年同一時間有此感受的不到一成。

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