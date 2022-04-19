CDC修改警示系統 「第四級」僅限極端案例

CDC修改旅遊警示分級系統，不再有最高風險的新冠病毒區。(Getty Images)

美國公布的國際旅行警示系統上，原本被列為感染新冠病毒最高風險「第四級」(Level 4)的所有國家，18日被聯邦疾病防治中心(CDC )全數移除，不再有最高風險的新冠病毒區；約有120個目的地目前列為代表高風險的「第三級」(Level 3)，包括澳洲、英國、義大利以及某些歐洲熱門旅遊勝地。

CDC表示，今後「第四級」的項目將保留給極端案例使用，更改後的標註為「特殊狀況／不要旅行」(Special Circumstances／Do Not Travel)

目前有12個目的地被列為「第二級」(Level 2)，屬於最低風險的「第一級」(Levle 1)則有55個目的地。

CDC上周發布聲明表示，為協助社會大眾了解爆發最高染疫風險的迫切性，修改後的新制度把「第四級」保留在出現特殊狀況時的旅遊健康警示之用，例如確診案例迅速增加或極高確診案件數量、出現新型變種病毒、醫療基礎建設崩潰等。

從「第一級」到「第三級」的警示仍繼續以過去28天的確診案例與疫情 走勢為分類基準。CDC表示，新系統可讓遊客擁有更具體參考指標，知道某個目的地若變成「第四級」就不應該前往，不管是否已接種新冠疫苗 ，直到衛生機關可以對當地疫情取得更多掌握。

CDC修改旅遊警示分級系統之前，約有90個國家被列為「第四級」。

美國旅遊協會上個月致函白宮疫情因應協調員加哈(Ashish Jha)指出，對旅遊目的地發布「避免旅行」警示以及其他疫情相關旅遊限制，如今都應該取消。

美國旅遊協會在信中寫道，CDC應確保美國民眾不會因為某個地點確診率與美國相比的結果而避免前往，「隨著狀況持續獲得改善，CDC應該停止對已接種疫苗的民眾發布『避免旅行』警示」。

馬友診所(Mayo Clinic)傳染疾病專家沃爾克(Abinash Virk)表示，國務院與CDC的旅遊警示非常正確，資料也即時更新，對於需要了解某個地點是否有染疫風險的民眾而言，是可以信賴的資源，助益甚大。