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遊迪士尼 可以跟米老鼠、唐老鴨抱抱了

記者顏伶如／綜合報導
迪士尼樂園的米老鼠是孩子們的最愛。（Getty Images)
迪士尼樂園的米老鼠是孩子們的最愛。（Getty Images)

新冠疫情期間，迪士尼樂園過去兩年裡禁止遊客與米老鼠、唐老鴨擁抱，如今隨著疫情趨緩，遊客終於可以再度與喜愛的角色人偶擁抱，不必再保持社交距離。

紐約時報報導，2歲遊客蘿瑞‧蘇德蘭(Rory Sutherland)18日早晨在加州安那罕(Anaheim)的迪士尼樂園(Disneyland)裡，迫不及待想跟米老鼠擁抱。見到米老鼠時，小蘿瑞開心地尖叫，衝上前去歡喜擁抱，父母親及叔叔則在後面追著跑，並且忙著拿手機拍下珍貴時刻。

疫情緩和，不必再保持社交距離，迪士尼決定開放遊客和米老鼠、唐老鴨擁抱拍照。（美聯...
疫情緩和，不必再保持社交距離，迪士尼決定開放遊客和米老鼠、唐老鴨擁抱拍照。（美聯社)

蘿瑞‧蘇德蘭的母親艾莉莎‧蘇德蘭(Alyssa Sutherland)拭淚說道，對於這一刻期待已久，一直希望能夠再度與迪士尼角色面對面互動。她說，全家人是從加拿大萊斯布里奇(Lethbridge)專程到迪士尼玩的。

新冠疫情爆發後，迪士尼樂園暫時關閉長達14個月，2021年4月重新開放時，有著許多基於健康考量的防疫規定，例如米老鼠、米妮等經典角色都必須與遊客保持距離，只能遠遠招手。遊客不能與人偶角色擁抱，也不准拍照或說悄悄話。

由於規定嚴格，某些家庭感到掃興之餘，紛紛取消前往或延後前往迪士尼樂園的計畫。

紐時報導，過去一個月曾經歷文化衝突的迪士尼，此時其實也需要擁抱來提振士氣。員工不滿迪士尼對於反女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒(LGBTQ)群體的法律保持沉默，等到迪士尼公開表態支持LGBTQ社群之後，則有右翼團體前來抗議。

「小鎮大街夜之光遊行」也將恢復

報導指出，許多家庭認為，孩子與迪士尼卡通角色擁抱是童年的重要儀式，根據主題娛樂協會(TEA)統計，2019年當中迪士尼位於全球各地的遊樂園總共吸引1億5100萬人次造訪。

帶著5歲及2歲兒子18日前來迪士尼樂園的婦人布瑞‧佩特拉卡(Bri Petrarca)說，能與角色人偶擁抱就是迪士尼樂園的特殊之處。

今年2月，迪士尼樂園取消絕大多數的戴口罩規定，疫情期間宣告取消的「小鎮大街夜之光遊行」(Main Street Electrical Parade)則預定22日恢復舉辦。

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