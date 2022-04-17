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BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

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俄陣亡9將軍34上校 官兵傷亡慘 安全局要求增17%喪葬費

編譯徐薏茹／綜合16日電
俄羅斯侵烏戰爭由於傷亡慘重，聯邦安全局已提出增加預算，以支應士兵的喪葬費和墓碑開支。圖為俄軍的一架直升機在哈爾科夫被烏軍擊落。(Getty Images)
俄羅斯侵烏戰爭由於傷亡慘重，聯邦安全局已提出增加預算，以支應士兵的喪葬費和墓碑開支。圖為俄軍的一架直升機在哈爾科夫被烏軍擊落。(Getty Images)

俄烏戰爭開打已將近兩個月，俄軍損失慘重，根據自由歐洲/自由電台(RFE/RL)公開的政府文件內容，俄國聯邦安全局(FSB)已經要求克里姆林宮增加17%經費，用於軍隊喪禮及墓碑支出。

據媒體報導，俄國聯邦安全局特別要求每位士兵的葬禮及下葬費用最高提升到7萬4200盧布(約910美元)，依照軍階分配金額多寡。

烏克蘭國防部15日宣布約2萬名俄軍官兵已陣亡，烏克蘭官方數據尚未獲得獨立驗證，各方死傷統計不一。

上周克里姆林宮發言人承認俄國在烏克蘭承受「巨大的部隊損失」，但並未提供確切傷亡數據。

俄國聯邦安全局要求增加喪葬費用的同時，俄國正面臨通貨膨脹，所有商品價格迅速攀升。Insider報導，經濟學者指出到年底止，俄國可能面臨20%或者更高的通貨膨脹率。

路透上周報導俄國年度通貨膨脹創下20多年來新高，西方國家的制裁使俄國物價不斷上漲。

截至目前，俄國已經有八位將軍陣亡，第八聯合衛兵團副司令佛洛夫少將(Vladimir Frolov)16日於聖彼得堡舉辦軍喪禮。目前尚未公開佛洛夫少將的死亡時間與地點，根據推斷可能為前幾天過世。

他所屬的第八聯合衛兵團上個月在烏克蘭赫爾松(Kherson)作戰，當時司令莫德維切夫(Andrei Mordvichev)陣亡。

聖彼得堡市長別格洛夫(Alexander Beglov) 表示佛洛夫少將來自軍人世家，並且在與烏克蘭民族主義者對抗時勇敢犧牲。

根據今日報導，俄國同時失去第34位上校，坦克營司令巴沙克夫(Miras Bashakov)在俄烏戰爭陣亡官兵中軍階排行第42。

指揮官梅佐夫中校(Denis Mezhuev)14日陣亡，先前他負責指揮基輔的部隊，後來軍團被調往頓巴斯(Donbas)。

俄軍的死傷規模也令俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)宣稱的「特種軍事作戰」(Special Military Operations)形同失敗。

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