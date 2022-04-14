我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

紐約地鐵槍擊／落網前曾報警 槍手：你們在找我嗎？

編譯陳韻涵／綜合13日電
紐約市布魯克林日落公園地鐵槍案兇嫌詹姆斯（右）13日落網。（Getty Images）
紐約市布魯克林日落公園地鐵槍案兇嫌詹姆斯（右）13日落網。（Getty Images）

紐約郵報引述警方消息報導指，紐約地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)13日下午在曼哈頓東村落網前，曾先主動打治安熱線電話給警方，他問道：「你們在找我嗎？」；詹姆斯不僅自曝行蹤，還被不少目擊者認出並主動報案。東村21歲保全塔漢(Zach Tahhan)在街上認出詹姆斯後報警，而被譽為英雄，還有民眾呼籲當局給他加倍懸賞金。

紐約時報報導，從費城遠道而來的詹姆斯12日上午，在紐約布魯克林(布碌崙)搭上開往曼哈頓N線地鐵後不久，在車廂內施放煙霧彈，並開槍掃射，擊傷多名乘客。地鐵随即在36街站進站停止，他在地鐵車廂門開啟後，趁亂混入對面月台的驚恐人群之中，搭乘也是開往曼哈頓的地鐵R線車，隨即在下一個車站(第25街站)下車逃逸。在警方大搜捕中，他人仍在布魯克林。

第二天，詹姆斯在13日上午9時15分又從布魯克林的公園坡(Park Slope)地鐵站，搭乘F線地鐵前往曼哈頓，躲過警察和許多監視器的耳目。

報案人塔漢 ，13日向媒體興奮述說他目擊兇嫌詹姆斯與報案的經過。(Getty I...
報案人塔漢 ，13日向媒體興奮述說他目擊兇嫌詹姆斯與報案的經過。(Getty Images)

21歲保全 認出兇嫌成網紅

不過，詹姆斯逍遙法外的時間不到30小時，敘利亞裔的21歲青少年塔漢在東村修理一家便利商店的監視器時，在第一大道發現詹姆斯的身影後報警。

目擊者德拉‧菲格羅亞(Deira Figueroa)表示，塔漢拔腿追趕並試圖擒抱詹姆斯，「許多人協力緝兇，但那個男子疑似精神有問題，很詭異，是個奇怪的男人」。

來源：Eyewitness News ABC7NY

塔漢13日接受「每日郵報」訪問時表示，警方在詹姆斯「殺害任何人之前」將他逮捕歸案，讓他非常興奮。

彭博新聞(Bloomberg)報導，詹姆斯落網後，塔漢告訴趕到現場的大批記者說：「我心想，天啊，就這個人，我們要抓住他；詹姆斯當時沿街行走，我看到警車並說，『嘿，就是他』，後來我們真的抓到他了。」 

然而，警方在稍後的記者會上，並未提及塔漢協助緝凶；彭博新聞指出，塔漢不一定能獲得5萬元的線報獎金。

在社群平台瘋傳後，許多人視塔漢為英雄，呼籲當局給他加倍懸賞金；對此，塔漢說：「錢對我來說不重要，我只想做對的事。」

但另據「紐約郵報」引述多名消息人士的說法報導，詹姆斯本人曾有打電話報案，稱「你知道嗎？我想你們在找我，我在新聞上看到我的照片，我會在這個麥當勞附近。」 

自曝行蹤 不少目擊者報案

不少目擊者報案，稱在麥當勞的戶外用餐區看到詹姆斯。

紐約警方到達時，詹姆斯已離開麥當勞，員警遂沿街搜索，果然不久在附近的聖馬克廣場(St. Marks Place)與第一大道轉角找到詹姆斯，並將他上銬逮回警局偵訊。

聯邦檢察官也毫不遲疑地迅速以恐怖主義相關罪名控訴詹姆斯，他若被定罪恐面臨無期徒刑。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
地鐵站 曼哈頓 麥當勞

上一則

通膨、移民、烏戰…期中選舉恐淪民主黨「末日災難」

下一則

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

延伸閱讀

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？
紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是
紐約地鐵槍手拍影片稱想殺人、想看到更多大規模槍擊案

紐約地鐵槍手拍影片稱想殺人、想看到更多大規模槍擊案
圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫