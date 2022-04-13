紐約地鐵槍擊／槍手「卡彈」幸未造成更慘傷亡

地鐵車站現一片慌亂，乘客奪命而逃。（路透）

紐約布魯克林(布碌崙)地鐵站 12日上午發生的槍擊案造成至少29人受傷，警方表示，非裔嫌犯持.380自動手槍，並配備三個加長型彈匣，在地鐵車廂內施放煙霧彈後，至少共開了33槍，所幸手槍卡彈而未擊發全部子彈，否則傷亡將更加慘重。

綜合紐約時報及CNN的報導，目擊者拍攝的影片顯示，大批驚恐乘客從冒煙的車廂衝出，高喊「有人開槍」，多名傷者蹣跚步出車門，另有人在旁人攙扶下才能緩慢行動，多人衣褲浸血跌坐月台；另有乘客表示，戴著防毒面具的兇手丟煙霧彈後，在車廂內開槍，乘客想往另一車廂移動，鄰車乘客也想幫忙開門，門卻因為固有防止旅客更換車廂的機制而鎖住。

車廂內一片狼藉，地面滿是血跡。（路透）

乘客從煙霧瀰漫的車廂內逃出，現場發生踩踏事故，眼鏡掉落地面也來不及撿起。（取材自推特）

警方在車站內尋獲一把.380克拉克(Glock)手槍和三個加長型彈匣，彈匣分別是空的、全滿和卡彈而未擊發完畢的狀態，另有兩枚用過的煙霧彈、兩枚未用的煙霧彈和一把斧頭；警方還找到另一個裝有煙火和鞭炮的袋子。另有媒體報導，現場發現的是一把九毫米口徑的格洛克手槍(Glock 9mm)

27歲乘客班卡達(Hourari Benkada)告訴CNN說，他當時搭上N線最後一節車廂，坐在拎手提旅行包並穿著大都會 運輸署(MTA)背心的男子旁邊；該名男子釋放煙霧彈後開槍，槍聲持續近兩分鐘。

他中彈…喊此生最慘疼痛

班卡達當時專心協助一名孕婦，「我抓著她，確保她不會被擊中，而我就中彈了。」

在旅館服務的他描述中彈的感覺，是「此生最慘的疼痛」；他在手術 後說：「我很震驚，緊張發抖，不知道是否還會再搭地鐵。」

警方封鎖現場進行調查。（記者顏潔恩／攝影）

他嚇壞…以為煙霧是煙火

坐在事發車廂前端的乘客蒙塔諾(Yav Montano)說，嫌犯彷彿經過計畫，在列車抵達36街月台前兩分鐘釋放煙霧彈並開槍；他說，「煙霧彈，我原以為是煙火，但我聽見槍響，難以言喻所見景象，我在(事發)車廂前段，事情發生在後段。」

「人們當時朝車廂前段逃命，我不知道大家是否知道，這是很舊的設制，車廂門在地鐵行進間會上鎖，避免人們在行進中換車廂。」蒙塔諾說：「另一個車廂的人看到這個車廂的情況，他們試圖開門，但打不開，地上都是血；人們踩踏奔逃，幸好車子很快就到站，大家奪門而出。」

另一名目擊者法蘭奇(Derek French)形容，槍聲大作後，現場混亂，「沒人料到這種事」。

他救人…才發現自己腳踝中彈

法蘭奇是攝影記者，他看到月台上濃煙密布，接著看到血跡和傷者，他迅速拍下幾張照片後，陸續協助四名傷者，他持續和傷者講話，確保傷者無大礙。

紐約市布魯克林地鐵凶案現場，聚集大批警力。（美聯社）

與他對話的男子問法蘭奇，「下面怎麼回事？」附近另一人說：「老兄，你被擊中了。」

法蘭奇這才意會到腳踝中彈流血，「我用風衣做成止血帶綁在腿上方，盡量減緩血流速度。」

不久後，消防隊員和醫護人員拿著擔架抵達月台，法蘭奇和醫護人員要了真正的止血帶後，自行緩步爬上樓梯離開月台。他說：「這條路真漫長。」

這時，他試著釐清剛才發生的一切，接著看到許多武裝警察衝向月台；他離開車站後說：「上到這裡才呼吸得到新鮮空氣。」

紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。(美聯社)