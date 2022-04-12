印度未對俄制裁還猛「加油」 拜登親自出馬施壓

拜登（左）11日以視訊方式與印度總理莫迪（右上螢幕）會談。照片中間者為印度國防部長辛格，右為外交部長蘇杰生。美聯社

美國總統拜登和印度 總理莫迪11日以視訊連線舉行了會談，重點話題主要是俄羅斯 對烏克蘭 的入侵以及美國督促印度對俄羅斯採取更強硬立場的努力。

拜登在會談開始強調了美國與印度的伙伴關係。他說，兩國將「就如何管控這場俄羅斯戰爭的不穩定效應繼續我們的密切磋商」。

莫迪說，他與俄羅斯總統普亭通了話並建議普京與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。

莫迪對俄羅斯在烏克蘭境內展開的戰爭持中立立場，這引起了華盛頓方面的關切，但受到了莫斯科方面的讚揚。

上個月在新德里與莫迪會過面的俄羅斯外長拉夫洛夫說，印度判斷「局勢全面、而不只是以片面方式」。

印度沒有對俄羅斯實施制裁，上星期，當聯合國大會表決暫停莫斯科在聯合國人權理事會的席位時，新德里投了棄權票。

印度還不顧美國和其他西方國家的壓力，繼續從俄羅斯購買石油和天然氣。根據路透收集的數據，自從入侵烏克蘭以來，俄羅斯為其能源供應提供巨額折扣，印度已購買了至少1300萬桶的俄羅斯原油。路透報導，相比之下，印度在去年全年從俄羅斯購買的原油數量是大約1600萬桶。

美國已表示不希望看到印度增加從俄羅斯進口能源。