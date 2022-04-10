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歐美改變立場援烏長程武器 斯洛伐克給S-300防空飛彈

編譯洪毅／綜合9日電
俄烏戰爭步入新階段，歐美盟國將援助烏克蘭「S-300」等地對空防空飛彈系統，以應付俄羅斯轉趨集中的攻勢。圖為美國的一些援烏裝備運到立陶宛。(美聯社)
俄烏戰爭步入新階段，歐美盟國將援助烏克蘭「S-300」等地對空防空飛彈系統，以應付俄羅斯轉趨集中的攻勢。圖為美國的一些援烏裝備運到立陶宛。(美聯社)

斯洛伐克8日宣布援助烏克蘭「S-300」地對空防空飛彈系統，「紐約時報」9日報導指出，此事表明戰爭將步入另一個階段，歐美盟國正在為俄羅斯轉趨集中的攻勢，以及戰爭可能將曠日廢時的未來做準備。

俄羅斯入侵烏克蘭初期，歐美盟國提供的武器主要為標槍(Javelin)、NLAW、刺針(Stinger)等反坦克及航空器的武器，這些都屬便攜式飛彈，有輕巧、易於攜帶、高命中率且能夠快速上手等優勢。

與用於攻擊直升機或低空飛行航空器的便攜式武器不同，S-300防空覆蓋範圍更廣，前駐歐非洲陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)對S-300的評價是「非常精準」的防禦系統。

更重要的是，S-300為蘇聯製防空系統，且烏軍本身就擁有S-300，只要交付的烏國境內，就能立即為烏軍所用；一名歐洲外交官就向紐時表示，對目前的烏軍來說，最有用的武器，就是他們已經熟稔如何發揮效用的武器。

此外，前華沙公約組織成員國援助烏克蘭庫存的蘇製武器，以換取美式武器也符合歐美各方所願。

拜登總統上周宣布將轉移蘇聯製坦克給烏克蘭，以及英國9日宣布提供120輛裝甲戰鬥車輛及反艦飛彈系統一道，表明現在歐美盟國開始援助更重型的防禦武器，也反映出烏國需要的武器正在發生變化。

這些變化反映戰爭將步入新的階段，即俄羅斯可能將專注於攻擊烏東頓巴斯(Donbas)地區，便攜式武器已愈發難以符合烏軍需求；此外，烏俄雙方都沒有都沒有放棄戰鬥的跡象，表明這場戰爭可能會變得曠日廢時。

該名歐洲外交官就說，援助武器是很複雜的事情，北約各國現在在研究的是烏軍現在需要什麼，然後是未來幾個月、幾年之後需要什麼；目前蘇聯製武器是即戰力，但是如果能夠改寫戰爭局勢，需要幾周訓練才能上手的武器現在也未嘗不可。

前陸軍中校、烏克蘭學者維德曼(Alexander Vindman)則表示，烏軍目前需要的是更多戰機，還有彈藥、火炮、無人機等；事實上，烏克蘭空軍戰力仍有70%，但是烏軍一直因為擔心難以替補而不敢輕易動用。

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