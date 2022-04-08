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EIU：俄烏戰爭對亞洲國家衝擊最大 特定產業受惠

編譯黃淑玲／綜合外電
俄羅斯Tbilisskaya一處小麥田去年7月收成時的檔案照片。美聯社
俄羅斯Tbilisskaya一處小麥田去年7月收成時的檔案照片。美聯社

經濟學人智庫（EIU）最新的研究報告指出，亞太國家雖然沒有直接曝險於俄烏戰爭，但是從食物價格到旅遊到武器供應，將會是受到最大衝擊的地區。

EIU說，食物價格因俄烏戰爭而特別敏感，主要是交戰兩國都是重要糧食生產國。部分亞洲國家仰賴俄羅斯的肥料，目前短缺問題已經推升農產品與穀物價格。

亞太地區也相對高度依賴能源與農業大宗商品進口，雖然不直接自俄羅斯或烏克蘭進口，但是相關商品的價格飆高，也形成一大憂慮。另外，東北亞是全球晶片領導公司聚集地，他們生產所需的稀有氣體，供應鏈亦被打亂。

EIU列出因為價格上揚而最容易受傷的區域內國家，例如，肥料漲價，印尼最有感，其次是越南和泰國、馬來西亞。巴基斯坦對俄羅斯和烏克蘭穀物的依賴最深，斯里蘭卡、孟加拉、印尼也進口較多俄烏糧食作物。

不過，也有能因漲價而受惠的，像是澳洲、印尼和蒙古，出口煤礦可賣更高價錢。澳洲也是液化天然氣和小麥的出口國；馬來西亞和汶萊外銷石油；印尼可供應鎳礦。

武器方面，俄羅斯過去20年一直是中國、印度和越南的主要武器供應來源。EIU說，西方世界對俄羅斯祭出各種制裁後，未來這些國家不易再自俄國取得武器。

亞太國家的旅遊業可能失去俄羅斯觀光客。盧布貶值加上俄羅斯被踢出國際銀行業支付體系SWIFT，都會影響俄國人出國觀光的能力與意願。所幸亞太地區對俄羅斯觀光客的依賴程度不高。2019年區域內接受最多俄國觀光客的泰國，人次約140萬人，也占泰國那年外國觀光客人次不到4%。

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