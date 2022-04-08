首位非裔女性 傑克森將任大法官…今夏接替布萊爾

拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，並在投票結果出爐後擁抱慶祝。(美聯社)

聯邦參院 7日表決通過，同意拜登總統提名的凱坦吉．傑克森法官(Ketanji Brown Jackson)出任最高法院大法官 ，她也是美國史上首位非裔女性大法官；拜登隨即發推文表示，「我們朝『最高法院反映多元美國』又邁出一步。」

傑克森將在今年夏天接下大法官布萊爾(Stephen Breyer)退休後空出的席位，布萊爾1月底宣布了他的退休計畫；這項人事異動讓民主黨得以維持最高法院目前六席保守派大法官和三席自由派大法官的生態，避免一旦共和黨奪回參院後，最高法院可能進一步右傾。

華盛頓郵報報導，當傑克森宣誓就職後，最高法院的九名大法官中首度出現四名女性，也是第一次最高法院的多數不再是白人男性。

傑克森在上月的任命聽證會表示，若順利出任大法官，她將捍衛美國憲法與民主，她會根據事實來解釋法律，並稱法官不是立法者。

身兼參院議長的副總統賀錦麗(Kamala Harris)當天親赴國會主持這一投票 ，傑克森獲得全體民主黨議員支持，多數共和黨議員投下反對票，但柯林斯(Susan Collins)、羅穆尼(Mitt Romney)與穆考斯基(Lisa Murkowski)三人跑票支持傑克森，投票結果為53票支持、47票反對，順利通過。

民主黨議員在賀錦麗宣布投票結果後起立鼓掌、振臂歡呼；傑克森則與拜登一起在白宮觀看投票轉播，並在投票結果出爐後擁抱慶祝。

白宮預告，拜登、賀錦麗與傑克森8日下午將發表談話。

51歲的傑克森為最高法院繼馬歇爾(Thurgood Marshall)和湯瑪斯(Clarence Thomas)後的第三位非裔大法官，也是第六位女性大法官。

民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)在投票前表示，這是令人欣喜的一天，對參院、最高法院乃至整個美國都是。

不過，美聯社報導，相較數十年來布萊爾在內的大法官，他們的任命案能得到跨黨派的壓倒性多數確認通過，傑克森只獲得三位共和黨議員支持仍屬罕見；柯林斯和穆考斯基批評同僚在參院行使人事同意權時，黨派之爭的問題越發嚴重。

副總統賀錦麗7日宣布參院投票結果，確認傑克森將出任最高法院大法官。(美聯社) 共和黨參議員克魯茲(右)稱，傑克森出任大法官，破壞了美國民主。(歐新社) 參院民主黨領袖舒默竪起兩個大姆指，稱讚傑克森是出任大法官的最佳人選。(歐新社)