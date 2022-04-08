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首位非裔女性大法官 傑克森在對立之中找妥協

編譯潘勛／綜合7日電
傑克森是首位非裔女性大法官，她在妥協與對立之間找到中間路。（Getty Images）
傑克森是首位非裔女性大法官，她在妥協與對立之間找到中間路。（Getty Images）

拜登總統任命的最高法院大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)7日獲得參院同意，成為首位非裔大法官；她自稱「70年代之子」，由邁阿密郊區走上華府司法最高殿堂絕不平順，但她向來能在對立中找出妥協，能從眾聲喧嘩之間發現中道，捍衛她父母世代爭取的民權平等。

華盛頓郵報報導，傑克森出生於1970年，她的父母為愛女取了非洲名字「凱坦吉」(Ketanji)，意思是「可愛的人」；她回憶小時候父母告訴她，她的時代已不像過往有那麼多看似乎穿不透的障礙，前途明朗，只要努力並相信自己，就能成為自己想成就的人。

為爭取民權，傑克森父母那一代人採對峙抗爭，但傑克森用不同手法開拓自己前途，她開朗歡樂，善用聰慧機敏，不管非裔代表什麼障礙，她認同自己的根苗，從不避諱。

拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後...
拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後，兩人相擁慶祝。(美聯社)

紐約律師、傑克森哈佛大學法學院時代宿舍室友妮娜‧席蒙斯(Nina Coleman Simmons)指出，傑克森就捍衛自己、罔顧周遭噪音而畫下界線，頭腦清晰到異乎尋常，總是能找出中庸之道。

當時非裔哈佛學生上街頭，就種族及平等命題與校方對峙，傑克森總是忠告要有節制；席蒙斯回憶說，傑克森提到，非裔同學朝著校務人員大吼，學校是不會傾聽的，大家要找出事實，拿出來說服他們。

1988年，傑克森在哈佛讀大一，新鮮人都住在環校園的宿舍，而傑克森班上有同學由窗戶掛出南北戰爭時代南方邦聯的旗幟，讓非裔學生會十分憤怒，也是會員的傑克森加入抗議、四處遞傳單、提陳請願書，組織靜坐示威。

但傑克森未陷入抗議活動全然忘我，她指出忙於這些示威很高貴，因此大家未在圖書館讀書；因為抗議，大家錯過課堂；傑克森不像其他同學變得不像正常學生，落入掛旗學生的圈套，或分心而錯失學業，她也不像一般同學因強化非裔的刻板形象，無法在哈佛立足。

拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後...
拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後，兩人相擁慶祝。(路透)

從這件事以及後來許多事件，傑克森學到有兩個方向：捍衛正義，以及沉潛下來苦幹實幹；據訪問過十多位傑克森的友人，還有閱讀2000多份傑克森的演講稿及著作，可以得知傑克森拒不分心；她追求自己的理念，但她會挑選戰場，挑好戰術，更多著墨在說服他人，而不是主張自己的反對。

傑克森2020年對芝加哥大學非裔學生團體說，身為有色人種專業人士，大家都會碰到有人故意動用歧視手段，要針鋒相對耗時耗力，為了偶發的愚行而生悶氣、延擱正事，不如奮力於成就自己；她強調自己是這樣看待自己的膚色。

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