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新聞評論／大法官傑克森帶來改變 卻擋不住最高院右傾

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後，兩人相擁慶祝。(路透)
拜登總統(左)與傑克森法官(右)7日一起在白宮觀看參院投票轉播，在投票結果出爐後，兩人相擁慶祝。(路透)

最高法院第一位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命案確認後，將取代即將退休的大法官布萊爾(Stephen Breyer)，在某種意義上為最高法院帶來改變，讓最高法院看來更像它所服務的美國，但傑克森幾乎無力阻止高院在審理重大案件時「向右傾」。

史上共計有108位白人男性大法官。傑克森上任後，最高法院將首次同時出現四名女性大法官，也是第一次同時有兩位非裔大法官，還有一位拉丁裔大法官。

但紐約時報分析指出，最高法院的新畫面，掩蓋不住一個簡單事實：新大法官的到來，不會改變最高法院當前由六位共和黨任命的大法官主導的基本狀態。傑克森大法官很可能會發現，自己將和布萊爾一樣，在涉及高度敏感社會問題的法院重大案件中，持不同意見。最高法院的三位自由派大法官，很難占上風。

布萊爾將在6月底或7月初本任期結束時退休；他最近在裁定拒絕阻止有關婦女墮胎權利的「德州心跳法案」及終結拜登政府防疫計畫方面，都處於失敗的一方。

布萊爾可能會在夏天撰寫或加入其他反對多數意見的意見；那些多數意見可能會破壞或消除「羅訴韋德案」確立的墮胎權、擴大憲法第二修正案允許在公共場合攜帶槍支、限制環境保護署應對氣候變化的能力。

紐時指出，沒有理由認為傑克森將有更大的能耐，阻止最高法院在審理重大案件時「向右傾」。傑克森另已在提名確認聽證會上表示，有鑒於她在哈佛大學管理委員會任職，她打算迴避哈佛大學招生計畫涉及種族意識的指控案。

至於有關北卡羅來納大學招生案，傑克森的司法紀錄沒有直接證據顯示她可能如何處理，但一般相信，她會投票支持大專院校將種族作為錄取決定因素之一。但最高法院保守派大法官似乎準備強調，憲法和聯邦法律禁止此類招生計畫。

傑克森還將參與最近有關宗教自由主張與同性戀權利之間的衝突，這次是一名網頁設計師反對為同性婚禮提供服務的案件。最高法院曾在2018年審理一起關於科羅拉多州麵包師的類似糾紛。法院很可能會做出有利於網頁設計師的裁決。傑克森在這方面也沒有司法紀錄，但如果她加入保守派意見，將令人吃驚。

整體來看，傑克森只有51歲，未來可能會任職大法官數十年，獲得經驗和地位。最高法院目前有四位大法官年齡在67歲或以上，成員結構將持續改變，它的方向也可能發生變化；這些都有可能讓傑克森有機會扮演具有開創性意義的大法官，並成為有影響力的重要大法官。 

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