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開戰以來逾7萬科技人離俄 普亭祭「免稅」政策想留才

記者張聲肇／綜合報導
自俄烏開戰以來，俄羅斯已有7萬電腦專家離開俄國，轉往他國，預計4月還有10萬科技人出走。圖為莫斯科多莫傑多沃國際機場。(Getty Images)
自俄烏開戰以來，俄羅斯已有7萬電腦專家離開俄國，轉往他國，預計4月還有10萬科技人出走。圖為莫斯科多莫傑多沃國際機場。(Getty Images)

俄國入侵烏克蘭以來，多達7萬名俄國電腦專家眼見國內經濟與政治「冰凍」，紛紛離開俄國，並有多國向他們招手；專家預測，4月將另有10萬名科技人出走，俄羅斯總統普亭已推出免稅政策，試圖留住人才。

普亭的留才策略是，立法優惠資訊科技業的員工，從現在到2024年都不用納所得稅。

已經逃離俄國的電腦專才說，他們不急著回到俄國，其中原就拿了歐盟簽證的高端人才，已經轉為波瀾和波羅地海沿岸的拉脫維亞和立陶宛效命。

一大部分則轉移陣地到亞美尼亞、喬治亞和前蘇聯的中亞各國，因為在這些國家，拿俄國護照者不用簽證。這些國家都比俄國貧窮，平常是它們的國民湧向俄國打零工，戰時反過來接收俄國科技專才。

西伯利亞諾渥西伯斯克(Novosibirsk)市24歲的電腦系統分析師安娜塔西亞(Anastasia)選擇到她夫家所在的吉爾吉斯坦落腳。

她說，2月24日「我們聽到戰爭消息時，就有想到是不是該走了，還是等等看。第二天，2月25日，我們買了車票就走了，根本不用想太多」。

她用的是假名，就和許多俄國人一樣，不同意俄國入侵烏克蘭的「異議」分子，不論在國內或國外，都可能遭到報復，因此不敢用真名對媒體講話。

根據俄國電子通訊協會會長普魯國塔仁科(Sergei Plugotarenko)向國會提出的報告，第一波離開俄國的電腦界專業人才有5萬到7萬人，如果不是機票太貴，還會更多人想離開。他預估，4月還會有10萬名科技業的人員離俄。

拉托維亞科技業風險基金經理席紐新(Konstantin Siniushin)說，有國際客戶的俄國科技公司的員工，其實是被迫出走，因為戰火點燃後，海外的企業夥伴匆匆和俄國公司撇清關係，再也不和俄國公司做生意。

烏茲別克等鄰國則樂於接納出走的俄國人才。聖彼得堡行動軟體設計師菲利波夫(Anton Filippov)把整個團隊都搬到烏茲別克的首都塔什干(Tashkent)。他說，「我們都是不到27歲的年輕人，怕被徵召參戰」。

席紐新建議歐美國家多接納出走俄國的科技人才，「讓他們在海外發揮專長，收納國將獲益良多」。

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