烏空襲警報不斷 俄否認談判有進展

編譯郭宣含／綜合30日電俄羅斯 無視烏克蘭 29日和平談判的提議，儘管承諾會減少軍事行動，但30日仍持續攻擊，烏克蘭各地一再響起空襲警報，包括首都基輔周圍、東部城市和北方州切爾尼戈夫(Chernihiv)均遭攻擊，馬立波(Mariupol)一幢紅十字大樓也被炸毀；烏克蘭和西方領袖警告，俄國 29日參加和平談判，顯然只是要掩護俄軍正在重新整備和部署。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，烏克蘭和俄羅斯代表29日在土耳其對談，不代表這是衝突轉折點，「沒人說雙方有進展，我們無法指出任何格外有希望的內容」。

不到24個小時前，俄羅斯首席談判代表梅丁思基(Vladimir Medinsky)於29日表示，烏克蘭的協商提議頗舉具建設性，有機會讓烏俄領袖會晤談協議；梅丁斯基29日還指出，為了展現俄國好意，俄國將限制基輔附近和其他北方城市的軍事行動。

俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)30日在中國表示，俄國仍致力於和平協商與降低緊張關係；梅丁思基表示，烏克蘭也有意緩解俄國疑慮。

但到了30日，俄國明顯在重新部署軍事行動，且準備對烏東頓巴斯地區(Donbass)展開行動。

俄軍承諾減少攻擊後，30日又持續轟炸基輔外圍與和北部州切爾尼戈夫，西方認為這是俄國為了減少損失，且企圖重新部署以進攻其他地方。

基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)告訴歐盟地方官員，俄國說話不實，「我們整夜聽到警報、飛彈攻擊，也聽到基輔東、北邊傳出巨大爆裂聲，戰爭依舊激烈」。

俄國30日表示，俄軍已達到其在基輔和切爾尼戈夫的目標，並重新部署企圖解放烏東頓巴斯地區；俄軍國防部表示，俄軍以短程導彈攻擊烏克蘭在頓巴斯地區的軍事設備與兩大倉庫。

烏克蘭北方切爾尼戈夫州長曹斯(Vyacheslav Chaus)表示，俄軍整個晚上都在轟炸切爾尼戈夫；該州逾10萬人受困，食物與醫療資源僅勉強再撐一周。

曹斯告訴有線電視新聞網(CNN)：「這是俄國一直在說謊的新證明。」他說25名平民在市中心建築攻擊中受傷。

烏克蘭官員30日表示，烏克蘭連夜警報不停，沒有一個地方沒發出警報。

根據人道組織與衛星圖像，俄軍二度轟炸馬立波棟空的紅十字會大樓；從衛星照可見，紅十字會在馬立波的倉庫屋頂被炸出一個大洞，上頭還有紅十字會的圖像。