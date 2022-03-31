不知戰事真相？普亭自覺被誤導 與軍方緊張升高

俄羅斯國防部長蕭依古（左）與俄軍參謀總長吉拉西莫夫（右）是俄羅斯總統普亭（中）在軍中的左膀右臂，但由於此次侵烏失利，普亭與兩人關係緊張。(美聯社)

俄羅斯軍隊仍在烏克蘭土地上作戰，拜登政府30日釋出一項情報顯示，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)感覺被軍方誤導，未能收到戰事細節的完整報告，不清楚傷亡情形，也不了解俄國 經濟受到多大傷害，普亭與國防部 高層間的緊張也因此升高。

白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示，俄國高階幕僚太過畏懼普亭，不敢告知戰事挫敗、軍隊損傷和俄國經濟受制裁後的惡化程度。

國防部長 曾消失十餘天

美聯社報導，普亭注意到此事，在他和國防部高官之間形成持續的緊張氣氛；「紐約時報」報導，包括普亭曾經最為信任的國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)。他在俄烏開戰後曾在公眾視野中消失十餘天。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)在記者會表示，普亭在過去一個月來每個戰爭的轉折點，都並未收到來自俄國國防部的完整報告；貝丁菲爾德表示，「這顯示俄羅斯犯下戰略錯誤」。

柯比說，若說普亭被誤導甚至渾然不知在烏克蘭發生的事，這可是他的軍隊、他的戰爭，他選擇(發動)的；普亭不了解全部情形，不了解俄軍損傷程度，老實說這有點令人不安。

寒蟬效應 助長恐怖氣氛

「紐約時報」引述美國官員表示，普亭在疫情期間被徹底孤立，且樂於公開訓斥顧問，都在俄軍高層造成寒蟬效應；普亭在開戰前就軟禁兩名資深情報官員，進一步助長恐怖氣氛。

國務卿布林肯(Antony Blinken)在出訪阿爾及利亞時表示，獨裁國家的致命弱點之一就是，不會有體制內的人告訴領導者實話，或者有人能向掌權者說出真相，這就是現在我們看到俄羅斯發生的事。

不知傷亡 也不知經濟傷害

美國情報部門也提到，普亭並不清楚俄羅斯國防部徵兵入烏克蘭，以及這些士兵在烏克蘭的傷亡。

另據路透報導，一名未具名的美國官員說，稱：「普亭覺得受到俄國軍方誤導，致使他不相信軍方領導層。」

這名官員提及：「普亭甚至不知道他的軍隊在烏克蘭使用義務役軍人，並且失去這些軍人，顯示傳達給俄國總統的準確訊息明顯中斷。」

這名官員還說：「我們相信，關於俄軍表現有多糟糕，以及俄國經濟如何因制裁而癱瘓，普亭被他的幕僚們誤導。」

一位匿名的美國政府官員告訴美聯社，之所以透露這項情報，盼刺激普亭重新考慮在烏克蘭的作為，但這樣大肆宣揚也可能收到進一步孤立普亭的反效果。