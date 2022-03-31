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喊話大疆、施壓蘋果臉書 烏國31歲數位部長打贏網路戰

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓產品幫俄羅斯殺死烏克蘭人。（路透）
烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓產品幫俄羅斯殺死烏克蘭人。（路透）

烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 曾是以數位運動聞名的知名學者，隨著俄烏戰爭進入第二個月，他的數位戰術正演變為強大攻勢，除了開發戰時應用程序、招募IT軍隊進行他所謂的「第一次世界網路戰」，這位烏克蘭最年輕內閣部長還投訴中國無人機公司「大疆創新」(DJI)，聲稱俄羅斯軍方正以該公司技術來進行導彈攻擊。

俄羅斯入侵幾周後，費多羅夫在推特發文寫道：「@DJIGlobal，你確定要成為這些謀殺案的幫兇嗎？別讓你的產品幫俄羅斯殺死烏克蘭人！」

大疆創新科技公司過去一直試圖與地緣政治保持距離，尤其是中國在俄烏戰爭期間持續保持親俄傾向；但該公司在費多羅夫發文幾小時內回應表示，會試著在烏克蘭全境全國安裝地理圍欄阻止無人機飛行。

費多羅夫在他的挑釁推文取得勝利後，向華盛頓郵報表示，「遭受攻擊後，你會有不公義感，保護自己及國家和自由的感覺也愈來愈強，這種感覺推動你為自己國家存亡而戰。」

烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓...
烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓產品幫俄羅斯殺死烏克蘭人。（取自推特）

費多羅夫在這場他稱為「第一次世界網路戰」的衝突中，整合全球科技公司和當地數位專家資源；一開始利用推特向蘋果、臉書和其他公司施壓，要求他們對俄羅斯建立「數位封鎖」，隨著戰爭進入第二個月，他的策略正「轉守為攻」。

最近幾周，他的部門開展廣泛宣傳，向企業、政府和其他組織發出4000多個請求，每個請求都由費多羅夫親自簽署；他的辦公室與數千名小企業執行長保持聯繫；包括微軟、亞馬遜和蘋果在內的美國主要企業，已採取措施，限制新產品在俄羅斯銷售。

費多羅夫也與馬斯克(Elon Musk)發簡訊，促成馬斯克為烏克蘭發送數以千計的Starlink衛星。

在美國公司紛紛採取措施限制其俄羅斯業務後，費多羅夫團隊開始關注大疆創新和支付寶等大型中國公司；這些公司是俄羅斯減輕西方經濟制裁影響的最大希望，費多羅夫則想遊說這些「不太可能的盟友」。

費多羅夫的戰術並非沒有爭議；他要求企業從俄羅斯撤出服務的呼籲，遭到企業和網路自由專家的廣泛批評。網路自由非營利組織Access Now技術法律顧問克拉皮瓦(Natalia Krapiva)指出，「限制俄羅斯人民獲取獨立信息，將使他們只能獲得國家宣傳，煽動他們與烏克蘭作戰。」

但費多羅夫堅持努力切斷俄羅斯與這些服務的聯繫，認為這種剝奪將迫使公民要求解決問題。「當大多數人意識到他們的政府有問題，他們的總統有問題，局勢有問題時，將會出現轉折點，他們會採取行動、停止戰爭 」他說。

大疆創新發言人達利(Curran Daly)在聲明中表示，該公司不支持使用任何危害人們生命的產品，「我們已經並將繼續對我們認為不正當使用我們技術的行為，採取行動。」

烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓...
烏克蘭數位化轉型部長、31歲的費多羅夫在推特上呼籲中國無人機「大疆創新」公司勿讓產品幫俄羅斯殺死烏克蘭人。（Getty Images）

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