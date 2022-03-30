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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

烏克蘭農民「新戰線」 要餵飽自己及為全球產糧

編譯潘勛／綜合29日電
烏、俄兩國出口小麥、大麥占全球總量三分之一，因為俄羅斯入侵烏克蘭，北非、中東及亞洲部分地區麵食恐有短供之虞。（路透）
烏、俄兩國出口小麥、大麥占全球總量三分之一，因為俄羅斯入侵烏克蘭，北非、中東及亞洲部分地區麵食恐有短供之虞。（路透）

烏克蘭已到春耕季節，農民明白面對俄羅斯入侵，自己還有另一條戰線得努力，就是通過耕種以餵飽自己，也為全球生產糧食，但面對戰火，農民得暫時放下農具，變身為戰士趕赴前線，保家衛國，此刻不知還有多少人能安心務農；烏、俄兩國出口小麥、大麥占全球總量三分之一，因這場入侵，北非、中東及亞洲部分地區麵食恐有短供之虞。

春耕季節 子戰死父投戰場

美聯社報導，烏克蘭肥沃的黑土地冬雪已融，往常此時已該耕耘播種，但帕夫洛維契(Roman Pavlovych)一家沒能按時開始春耕；25歲的兒子從戎，上周在東南圍城馬立波(Mariupol)戰死，現在帕夫洛維契也得離開土地，親自投入戰場。

帕夫洛維契太太流淚表示，全國精壯年人開赴前線，為國捐軀的消息不時傳出；農民們除了在東部抵禦俄軍，在西部還得耕種莊稼，才能餵飽自己，今年春耕已十分困難。

農具被毀 田野滿是未爆彈

戰火肆虐，俄、烏兩國農民還能種植、照顧莊稼的人數甚少；港口道路、農田設備等基礎設施受到破壞，重要的油料難以取得，出口管道幾乎全斷；肥料業者因戰鬥開打，早已癱瘓，另外，今年冬日較長也損及春耕。

戰爭爆發前幾天，帕夫洛維契家附近的機場就被炸毀，鄰近田野裡滿是未爆彈而非玉米，危機四伏；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)最近表示，俄軍還在砲轟，蓄意在田野埋地雷、摧毀燃料基地，農民怎能耕種？烏克蘭不知今年能收成什麼，是否能出口穀物。

就算能種 無法達戰前水準

但時不我待，西北部靠近波蘭的利維夫(Lviv)地區距離號稱烏國穀倉的南部很遠；地區農合會主席基爾甘(Ivan Kilgan)表示，現在當地都奉令得在還能用上的田地種植穀物；但就算種得上，也無法達到戰前水準。

基爾甘表示，當地以往能出產8000萬噸穀物，今年估計值在5000多萬噸，沒有土地就沒收成，這很合理；他的穀倉還有1000多噸小麥、玉米，矢言要把大量麵粉送去餵飽戰士，今年他種了5000畝地，比平時約3000畝多。

只是他欠缺肥料，為了增產，他需要600噸肥料，但手頭只有300噸；基爾甘呼籲，若全世界需要烏國的麵粉，就請幫忙紓解當前困境。聯合國已警告，烏國穀物斷供，飢荒肆虐有雪崩式大增之虞；其他地區的小麥貴得多，全球貧窮人家會受到打擊。

埃及民眾最愛吃的烤餅，也是用烏克蘭的麵粉做的。（美聯社）
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