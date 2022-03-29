俄烏和談 3代表出現中毒症狀 幕後黑手疑莫斯科強硬派

俄羅斯富豪阿布拉莫維奇(左)、烏克蘭談判代表烏梅洛夫疑遭人下毒。(路透、美聯社)

俄羅斯 富豪阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)本月3日在烏克蘭 基輔與烏方兩名官員展開和平談判後，三人據傳出現中毒跡象，症狀包含眼睛紅痛流淚，臉部和手部的皮膚剝落等，在土耳其治療後症狀已在一周內改善；華爾街日報報導，有消息傳言這是俄羅斯強硬派下的毒，不排除是他們想破壞結束戰爭的談判。

消息人士表示，阿布拉莫維奇「中毒」後一度失明，而同樣出現中毒症狀的三人在症狀出現前只吃一塊巧克力及會場提供的飲水，第四名在場者雖然與他們有同樣飲食，但並未出現症狀；荷蘭調查媒體「冒險者」(Bellingcat)則推論，此次事件若真的為生化攻擊，應該不是為了殺人，只是警告。

臉手皮膚剝落、俄富豪一度失明

不過，有西方專家指出，無法肯定症狀是否由生化武器或因蓄意下毒而造成，但曾與阿布拉莫維奇會面的烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelensky)並未出現病徵；此外，有美國官員表示，情蒐後認為相關病徵是由環境引起，而非中毒。

不論如何，烏俄之間的和平協議雖未達成，但確實在一步步邁進；土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)27日透露，俄羅斯總統普亭 已承諾，最新一輪的烏俄談判將在29日於伊斯坦堡(Istanbul)舉行；安卡拉當局迫切希望這次的談判可以直接讓雙方達成停火協議，不過俄國方面不是這麼樂觀，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，由於目前兩國談判沒有重大突破，短期內不會看到外界一直期待的「澤普會」。

培斯科夫說：「很遺憾目前兩國談判沒有實際進展，不過最重要的是兩國可以繼續談判」；俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)進一步指出，只有在談判協議接近達成時，雙方最高領導人的會面才有意義。

另一方面，相對於土耳其的樂觀態度，美國官員指出俄羅斯總統普亭似乎不願作出讓步以終止烏克蘭戰事；不具名的國務院官員說：「根據我看到的所有情況，普亭此刻並不願意妥協」。