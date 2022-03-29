新聞評論／拜登脫稿演出雖澄清 美俄關係瀕崩潰

拜登總統在華沙演講失言，要推翻普亭政權，引發全球疑慮，美俄關瀕於崩潰。(Getty Images)

拜登 總統上周末期間在華沙發表演說指出，堅決反對俄羅斯侵略烏克蘭，旋即說道俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)「不能繼續掌權」。華盛頓郵報報導，前政府官員及國際政治專家指出，拜登這句話一說出口，原本就頗為緊張的美俄關係，已瀕臨崩潰邊緣，恐將衍生的嚴重後果便是華府斡旋能力受到影響，想讓俄烏戰爭落幕或避免衝突持續擴大，都將變得心有餘而力不足。

拜登演講脫稿演出之後，政府官員立即澄清說，拜登並沒有要俄羅斯政權更替的意思。

智庫機構「蘭德公司」(Rand Corp)俄羅斯專家查拉普(Samuel Charap)表示，拜登政府後來發表澄清，並無助於讓莫斯科方面改變想法，因為普亭長期以來早就認為，美國千方百計想將他推翻，而美國總統的公開聲明傳統上都被視為正式政策。

查拉普說，俄羅斯原本就覺得美國不懷好意，拜登的說法更加深俄羅斯的威脅感，「他們可能變得容易做出比過去更有敵意的動作。這將是我們將面臨的挑戰」。

華郵報導，拜登發表演說的一天之後，多位美國官員受訪時表示，對於俄羅斯是否報復並沒有特別看法，官員接受詢問時也刻意淡化拜登這句發言的重要性。過去一個多左右的時間裡，美國許多動作已讓莫斯科惱火，包括對俄羅斯祭出規模空前的經濟制裁，還對烏克蘭提供20多億元安全援助。

國務卿布林肯(Antony Blinken)上周表示，俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，使得普亭未來可能因此面臨戰爭罪審判。

拜登在華沙發表演說的第一時間，俄羅斯反應相對低調。克姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)被問到普亭的政治前途時答道：「這不是拜登能決定的。俄羅斯總統是由俄羅斯人民選出來的。」

報導只出，普亭最初出現美國企圖讓他下台的想法，至少可以追溯回2011年間，當時的國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)曾說，俄羅斯選舉遭人動了手腳，而當時身為俄羅斯總理的普亭則指控美國暗地裡煽動反對群眾抗議。

前總統歐巴馬任內的美駐俄大使麥弗爾(Michael McFaul)說，普亭長久以來一直存有偏執想法，認為西方國家企圖推翻他的政府，讓俄羅斯出現「政權替換」。