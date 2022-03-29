G7不甩普亭 禁用盧布買天然氣

圖為法國的一艘油輪。(Getty Images)

七大工業國集團(G7)成員國28日一致同意，不接受俄羅斯 上周的要求，即「不友善國家」向俄國 採購天然氣 時應以盧布支付；另一方面，此舉反映出俄國當局試圖極力穩定盧布匯價，而且到目前為止已有相當效果。

德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)表示，G7成員國部長們一致同意，俄羅斯此舉「片面」且「明顯違反合約」；「以盧布支付是不可接受的，我們要求受影響的企業不要按普亭的要求行事。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)當日稍早前表示，如果歐洲客戶拒絕以盧布支付，「我們當然不會免費提供天然氣」；這讓外界擔憂，俄羅斯是否準備斷供歐洲天然氣。歐洲絕大多數對俄天然氣採購合約以歐元支付。

由於歐洲40%天然氣來自俄羅斯，因此歐洲國家一直避免正面回應是否會祭出俄國能源禁運，儘管此舉形同不斷資助俄國侵略烏克蘭的軍費；但另一方面，這也是俄國政府重要的收入來源之一，因此禁運斷供將同步衝擊俄國財政及歐洲經濟。

不少經濟學者認為，俄羅斯此舉是支持盧布的又一舉措，俄國發動戰爭前，離岸盧布匯價從1美元兌約80盧布；發動戰爭、招致大規模金融制裁之後，本月7日一度重貶到1美元兌150盧布以上。

但是目前盧布的匯價已升至1美元兌100盧布以下，這是因為俄羅斯央行採取一系列措施穩定盧布的結果，例如限制民眾擁有的外幣帳戶提款額度，禁止銀行向客戶出售外幣，券商也不得讓外國客戶拋售股票債券等。

通過這些行動，讓盧布難以拋售，從而穩定盧布匯價；國際金融協會(IIF)首席經濟學者布魯克斯(Robin Brooks)就表示，當前盧布匯價並非市場機制，如果貨幣自由流通，盧布會大幅走貶。

但是對於購買天然氣需使用盧布交易，布魯克斯認為這更像是普亭想為盧布「擦脂抹粉」，因為其實只要俄羅斯能把天然氣賣出去，那其實用什麼貨幣「並不重要」，因為只要向俄國購買天然氣，就能夠增加俄國的購買力。