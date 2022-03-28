拜登稱普亭不能續掌權 布林肯急解圍：無意更換俄領導

正在以色列訪問的國務卿布林肯(左)27日在耶路撒冷為拜登總統失言辯護。(美聯社)

正在以色列耶路撒冷(Jerusalem)訪問的國務卿布林肯(Anthony Blinken)27日強調拜登 總統「絕對無意改換俄羅斯 領導高層」之意，並呼應克里姆林宮說法，指俄國總統換不換人的決定權係掌握在俄國人民手中。

在歐洲進行巡迴訪問的拜登總統，26日在波蘭首都華沙發言時，直指「看在上帝的份上，普亭 不能繼續掌權」，引發全球媒體炸鍋，紛紛報導拜登「似」有意要把普亭拉下馬；雖經白宮官員解釋總統的意思是「不能讓普亭再在『鄰近國家』行使權力，並非要更換俄羅斯政權」，但仍無法阻止相關消息引發的連鎖反應。

事實上，這段「普亭不能繼續掌權」的說詞並未出現在拜登總統的講稿中，而是「即興發揮」，但正因此使全球媒體猜測拜登說這話的真實意圖為何；白宮方面當然否認總統有任何要讓普亭下台的意圖，不過不少專家分析認為，拜登總統可能是「無意間吐露心聲」。

克里姆林宮對拜登的發言迅速反應，立即回嗆，表示「普亭下台與否不是拜登決定的，而是由俄羅斯人民決定」。

布林肯27日以色列耶路撒冷被問及時事時表示，「我認為總統和白宮昨夜表明的事很簡單，就是普亭總統不能被賦予發動戰爭、著手侵略烏克蘭或其他人的權力。」

美國駐北約大使茱莉安娜．史密斯(Julianne Smith)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時也說：「我認為總統脫口而出的那句話只是聽到烏克蘭戰事的慘況後，做為一名有人道主義精神的人類反射性說出來的自然反應而已，美國絕對無意使俄羅斯朝代更迭。」

資深外交官、卡內基國際和平基金會創辦人米勒(Aaron Miller)分析：「我想這是拜登總統一個『發自內心的』失態，如果現在讓他閉上眼睛許十個願望，其中一個一定是俄羅斯領導層發生變化。」

智庫「外交關係協會」則指出，拜登的發言可能代表美國不會與普亭領導的俄羅斯政府重新建立正常關係，導致短期內加劇美俄緊張態勢；智庫會長哈斯(Richard Haas)就說：「這句話可能讓普亭下定決心不予妥協，畢竟他已經沒什麼可失去的了。」

國會參院外交委員會共和黨籍議員瑞胥(James Risch，愛達荷州)則是批評拜登發言太不謹慎，他說：「大多數沒有從事過外交事務的人不清楚這幾個字會引發的強烈政治震盪，希望總統能保持過去『慎言』的態度，否則會造成外交危機。」