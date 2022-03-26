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普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓解析

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普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

編譯張佑生╱即時報導
前國家安全顧問波頓。Getty Images
前國家安全顧問波頓。Getty Images

美國之音（VOA）日前專訪川普時期的白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)，從烏克蘭局勢看美中台關係。當他被問到普亭和習近平有何相似之處時，波頓提出深入的觀察。

波頓說：「兩人顯然都是威權統治者，我認為普亭更像是個後共產威權主義者。當蘇聯解體時葉爾欽廢除了共產黨，他沒有廢除前蘇聯的一切，KGB保留下來。許多人認為，現在實際統治俄羅斯的是強力部門，來自軍隊，來自情報部門的人。但這不是共產黨，不是共產主義意識形態，它只是威權主義。」

「而在中國，共產黨仍然是主導力量。現在它不像以前那樣，在意識形態上那麼馬克思主義，但它仍然是凝聚在一起的政治組織。而這是真正的權力所在。普亭沒有那種結構。習近平的權力源於他控制黨並藉此控制人民解放軍的能力，而普亭只是控制軍隊、情報機構和權力機構。從這個意義上說，它們以不同的方式運作，但實際上他們都已在各自的國家確立了自己作為終身統治者的地位。我認為這使他們能夠建立更密切的關係，因為他們都了解對方會怎麼做」。

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