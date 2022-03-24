難民到首任女國務卿 歐布萊特84歲人生謝幕

美國前國務卿歐布萊特23日去世。（路透）

從難民之子到美國史上首位女性國務卿 ，歐布萊特(Madeleine Albright)23日逝世，享壽84歲；歐布萊特為前總統柯林頓 政府要員，萊特被視為是冷戰後協助主導西方外交政策的關鍵人物；她離開政府後仍筆耕不輟，俄烏戰爭爆發前夕還投書紐約時報，警告俄羅斯總統普亭別犯歷史性錯誤。

歐布萊特家人23日透過推特表示，歐布萊特不敵癌症，已在家人和朋友的陪伴下逝世；拜登總統稱她為「一股良善、優雅、正派和自由的力量」，「一次次打破常規與障礙」；此外，共和黨前總統布希(George W. Bush)與民主黨的柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)均盛讚歐布萊特成就與悼哀。

歐布萊特1993年至1997年，擔任柯林頓政府的美國駐聯合國 大使，1997年至2001年於柯林頓總統第二任期擔任國務卿。

來源：CBS Evening News

生平／捷克猶太人 受迫害遷美

歐布萊特的生平充滿傳奇色彩，她在捷克出生，2歲時為逃離納粹侵略與共產黨壓迫，舉家輾轉遷至美國，她從學者入仕，1993年出任駐聯合國大使，1997年成國務卿，第一位女性在美國政府任職的最高紀錄；華盛頓郵報當時追蹤報導，歐布萊特直到成為國務卿，才知道自己是猶太人，部分家人在大屠殺中身亡。

歐布萊特1959年畢業於衛斯理學院、1976年取得哥倫比亞大學博士，開始長達數十年政府服務和外交工作生涯；她在求學時期就以公共事務為專業，曾擔任前總統卡特的外交顧問，以及兩位民主黨總統候選人的外交顧問。

歐布萊特的姓氏源自前夫、1959年結婚的報業大亨約瑟・歐布萊特(Joseph Medill Patterson Albright)，兩人1983年離婚、有三個孩子。

美國前國務卿歐布萊特23日去世。聯合國安理會23日特別在會議中，全體起立默哀，表達弔念。(Getty Images)

歐布萊特自2001年卸下公職後創立諮詢顧問公司歐布萊特石橋集團，同時到去世前，一直擔任華府國際事務民主研究所(National Democratic Institute for International Affairs)主席，並在喬治城大學任教。她也是一位多產作家，書籍包括2003年回憶錄「國務卿女士」(Madam Secretary)。自公職退休後，她持續推動全球民主並評論美國政策，對川普總統的批評格外嚴厲，稱他是「現代美國歷史上最不民主的總統」。

爭議／反對美干預盧安達屠殺

歐布萊特自稱「務實的理想主義者」，自創「堅定自信的多邊主義」一詞來描述柯林頓政府外交政策。1937年生於捷克布拉格的她，全家在20世紀中葉逃納粹和共產主義，此成長經歷激勵她並塑造她的世界觀。最令人印象深刻的是努力結束巴爾幹地區暴力，促使柯林頓於1999年干預科索沃、防止前塞爾維亞領袖米洛塞維奇(Slobodan Milosevic)對穆斯林族裔進行種族滅絕。

前總統柯林頓與時任國務卿的歐布萊特2000年10月在埃及參與中東峰會時密商交談。(美聯社)

在擔任聯合國大使期間，歐布萊特為捍衛美國利益，數度與當時的聯合國秘書長布特羅斯加利(Boutros Boutros-Ghali)意見相左，美國反對干預盧安達大屠殺事件，也成為歐布萊特外交生涯的最大爭議。盧安達1994年發生種族滅絕事件，身為聯合國大使的她秉持不干預的立場，動用安理會否決權，反對國際採取行動，最終造成近百萬人喪生；柯林頓多年後為不作為道歉，歐布萊特也表示這是她最大的遺憾。

在出任國務卿後，歐布萊特處理伊拉克生化武器事件、支持北約空襲南斯拉夫以阻止南軍攻擊阿爾巴尼亞人，批准氣候變化重要文件「京都議定書」，此外，歐布萊特反對核武擴張，並在全球宣揚民主與人權，她也是第一位踏上北韓土地的美國國務卿。

外交／冷戰後 主導美對外政策

歐布萊特支持北約擴張，推動北約干預巴爾幹地區，以制止種族滅絕和種族清洗，尋求減少核武器擴散，並在全球倡導人權和民主；從冷戰結束到2001年911恐怖攻擊事件引發反恐戰爭的那十年，歐布萊特是美國外交政策代言人。

歐布萊特明白自己扮演「先驅者」角色，常談到身為首位女性國務卿的挑戰，她2005年向有線電視新聞網(CNN)表示：「『女性能否擔任國務卿』曾是問題，人們質疑的範圍從處理問題到與民眾打交道方面都有。但我確實發現，我可以做到。人們現在明白，女性完全有可能成為國務卿；我很高興我們有第二位女國務卿。」歐布萊特指的是當時的國務卿賴斯(Condoleezza Rice)。

前總統歐巴馬在2012年5月在白宮頒發最高榮譽的總統自由勛章給前國務卿歐布萊特，表彰國家的貢獻。(美聯社)

歐布萊特生前以佩戴胸針來傳達她的外交政策信息而聞名；她發現俄羅斯人竊聽國務院後，下次與他們會面時，刻意配戴大竊聽器別針。伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)說她是蛇，她就開始佩戴金蛇別針。被人罵稱女巫後，她自豪揮舞一把微型掃帚。她還曾佩戴自由女神像別針，大聲抨擊川普政府的公民及移民服務局(USCIS)代理局長古奇內利(Ken Cuccinelli)說美國只歡迎移民「靠自己雙腳立足」的話。