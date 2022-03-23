350萬烏克蘭難民湧入 考驗歐盟接納能力

逃到喬治亞的烏克蘭難民被暫時安置在體育館內。（路透）

華爾街日報報導，歐盟 多國政府已承諾為逃離烏克蘭 的350多萬難民提供前所未有的支持，這是自二戰以來歐洲大陸規模最大的一次人口流動。但這些資源的配置問題，使歐盟在整個歐洲大陸人道主義響應中的協同合作能力面臨考驗。歐盟的目標是，防止人口的大量湧入使處於歐洲與俄羅斯 衝突前線的東歐成員國不堪重負。

隨著烏克蘭戰爭進入第四周，壓力與日俱增。在俄羅斯入侵烏克蘭初期逃離的難民，往往是那些在歐盟有家人或朋友、會給他們提供支持的人。官方和難民組織表示，現在抵達的難民更有可能是為了逃離烏克蘭衝突地區，他們承受著更多的創傷，在歐洲舉目無親。這意味著他們將更加依賴政府的支持。

耶魯大學俄羅斯和歐洲研究高級講師Thomas Graham說，幫助東歐國家應對難民潮正成為對歐盟的一個根本考驗。Graham說：「為了它們自身作為一個社會經濟和政治聯盟的未來，它們必須妥善處理這個問題。」

根據一項20年前巴爾幹戰爭期間通過的法律，歐盟授予烏克蘭人在這個由27個成員國組成的聯盟內的任何地方生活和工作至少一年的權利。不過，該法律先前從未被動用過。歐盟正著手從預算中撥出數百億美元的資金，供成員國安置難民、提供醫療服務、支付難民子女上學費用並提供其他支持。

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)14日呼籲各國政府將難民從歐盟靠近烏克蘭的邊境地區空運到歐盟各地甚至美國進行安置。

「我們不僅需要在烏克蘭設立通道幫助民眾撤離，我們還需要飛機運送難民，」貝爾伯克說，「每個國家都必須接納難民，這不是幾千人，而是數百萬人。」