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紐時：中保持距離持續低調 不逼俄停戰

記者顏伶如／綜合報導
烏國南部重鎮馬立波遭到狂轟濫炸，衛星圖像顯示馬立波工業區被炸中，冒出濃煙。(路透)
烏國南部重鎮馬立波遭到狂轟濫炸，衛星圖像顯示馬立波工業區被炸中，冒出濃煙。(路透)

紐約時報22日報導，儘管中國經濟、軍事實力均不容小覷，與俄羅斯關係也頗為密切，但國際外交為俄烏戰爭斡旋之際，中國則刻意保持低調，中國並不願意對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)施壓，逼迫停戰。

俄烏戰爭發生以來，中國多次呼籲針對烏克蘭問題展開和平談話，卻一直未對俄羅斯施壓，逼迫俄羅斯停戰。俄烏戰爭爆發以來，已造成數千人死亡，數百萬民眾流離失所，世界經濟與全球糧食穩定均面臨威脅。

紐時分析，多國領袖都曾表示，中國應該在俄烏戰爭危機當中承擔更為積極的協調角色，但中國卻設法保持距離，促進和平談判的任務則交由法國、土耳其、以色列等國扮演。

報導指出，從北京官員角度來看，如果過於積極介入俄烏戰爭，中國面臨的政治、經濟風險都將提高，這是中國國家主席習近平不願見到的下場，因此中國小心謹慎拿捏分寸，一方面不得罪對俄羅斯侵略烏克蘭感到憤怒的國際社會，另一方面則持續支持俄羅斯這個實力堅強的夥伴。

報導指出，雖然中國經濟與軍事力量逐漸壯大，在這次戰爭衝突中卻在外交領域保持低調，避免發揮影響。

南韓首爾延世大學(Yonsei University)中國研究教授魯樂漢(John Delury)說，如果習近平真的希望危機落幕，對俄烏戰爭做出斷然回應，剛好可以證明中國在當今國際政治的份量舉足輕重，而中國在過去數十年裡，始終展現崛起中的強權姿態。

報導指出，中國為烏克蘭提供人道援助的同時，卻拒絕批評普亭政府侵略行動導致人道危機；中國避免對俄羅斯做出任何批評，讓中國聲稱保持中立的說法站不住腳。

紐時分析，習近平與普亭交情深厚，中國政策因此受到影響，俄烏戰爭讓兩人關係緊張，但到目前為止並未撕破臉。普亭對美國的看法獲得中國官員認同，也就是指控美國煽動北約擴張，中國官員也度美國對俄羅斯祭出經貿制裁提出批判。

前新加坡駐俄羅斯大使及駐聯合國大使考斯甘(Bilahari Kausikan)指出，中國並沒有像俄羅斯一樣擁有戰略份量的其他夥伴，「這點就是底線，他們並不會做出對俄羅斯關係可能來基本傷害或破壞普亭權力掌控的任何事情」。

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