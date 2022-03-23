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美：俄已損10%戰鬥部隊 烏：至少1.5萬俄軍陣亡

編譯柯立偉洪毅／綜合22日電
俄軍入侵烏克蘭以來損兵折將，圖為烏軍在基輔周邊街道擊毀入侵的俄羅斯坦克。(Getty Images)
俄軍入侵烏克蘭以來損兵折將，圖為烏軍在基輔周邊街道擊毀入侵的俄羅斯坦克。(Getty Images)

據「今日美國報」(USA Today)報導，美國一名不具名國防部官員估計，自烏俄戰爭開打將近一個月以來，俄軍已在烏克蘭折損10%戰鬥部隊，並推測由於目前俄軍戰鬥力略低於90%，進占烏克蘭的15萬俄羅斯軍隊並非全部都是戰鬥人員，不少人應該只是到前線支援補給的後勤部隊。

另外，基輔當局22日表示，自烏俄開戰以來已有至少1萬5000名俄軍陣亡，但不論是莫斯科或基輔公布的死傷人數目前都尚未獲得證實。

「每日郵報」報導，指俄羅斯親政府媒體一度發布消息，指俄軍發動對烏克蘭戰爭後已有近1萬名士官兵陣亡，損失慘重；但另一方面，英國情報也示警，烏國的防空優勢正逐漸喪失，恐怕將讓城市蒙受更為嚴峻的俄軍打擊。

在「共青團真理報」(Komsomolskaya Pravda)網站上的戰況更新數據，20日一度出現俄軍陣亡9861人、受傷1萬6153人的數字；這份數據很快就被撤掉。

每日郵報稱這可能係由同情烏克蘭的內部員工所為。

俄羅斯官方上一次更新數字是在本月2日，指俄軍陣亡498人；烏克蘭則稱有1萬5000名俄軍陣亡，但是均有低報或灌水的嫌疑；美國及其盟友推估，3月下旬烏俄雙方各陣亡7000人左右。

就算陣亡人數為7000人，也足夠讓俄羅斯感到難堪，因為莫斯科當局進攻前還曾推估，這只是個幾天內就會結束的軍事行動；1979年蘇聯蘇聯入侵阿富汗，前後有1萬5000人陣亡，但蘇聯在阿富汗的軍事行動超過10年。

然而，雖然烏克蘭取得一定戰果，但英國情報單位報告稱，俄軍正在取得顯著突破，包括愈來愈能夠有效摧毀烏軍的TB2無人機，以及粉碎烏軍的防空系統等；烏軍曾利用土耳其的TB2無人機有效打擊俄軍地面部隊。

該報告也懷疑烏克蘭的防空系統是否仍有辦法有效運作，因為俄軍的無人機及飛彈愈來愈容易精準擊中目標；此外，報告還示警俄軍動用極音速的「匕首飛彈」(Kinzhal)，其超高速度讓烏軍使用的防空系統無法攔截。

已有衛星照片顯示俄羅斯已在為長期消耗戰做準備，還有烏克蘭境內大量的地雷及未爆彈，在在表明對烏國而言，不論最終結果如何，戰爭都已造成長期難以撫平的創傷。

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烏克蘭 俄羅斯 阿富汗

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