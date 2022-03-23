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美將援烏SA-8前蘇聯防空系統 幾十年前就已秘密取得

編譯洪毅／綜合22日電
SA-8防空飛彈是前蘇聯時期的裝備，圖為2015年烏克蘭東部部署的SA-8飛彈。(Getty Images)
SA-8防空飛彈是前蘇聯時期的裝備，圖為2015年烏克蘭東部部署的SA-8飛彈。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國試圖在不介入戰局的情況下軍援烏國，華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，最新一輪軍援會是「SA-8」防空飛彈系統；特殊的是，此防空武器係由蘇聯研發，而美國在幾十年前就已秘密取得。

SA-8屬於地對空的短程戰術防空系統，防禦試圖來犯的飛行器，雖然防空覆蓋範圍並不遠，但是有高機動性及易於隱蔽的優勢，而且是烏克蘭軍方可以熟稔操作的武器。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)上周訪問烏克蘭鄰國斯洛伐克時，還曾尋求斯國釋出比SA-8防空飛彈更先進、防空覆蓋範圍更大的「S-300」地對空防空飛彈系統，而斯國則表示，希望取得美製防空武器作為補充。

但是此協議目前仍未達成，主因是美國最主流的防空飛彈系統「愛國者」(Patriot)目前生產供不應求，而且需要由美方人員培訓數月的時間才能開始使用，目前斯洛伐克還只能先調用法國及德國的愛國者飛彈防禦。

烏克蘭本來就擁有SA-8及S-300防空飛彈，但是面對俄羅斯的攻勢，烏國可能需要更多防空飛彈系統；雖然美國及北約(NATO)提供的FIM-92刺針飛彈等便攜式武器取得戰果，但是只能攻擊直升機及低空飛行時的飛機。

美國也希望透過更多SA-8防空飛彈，讓烏克蘭上空實質上成為禁航區，減少美國及北約不劃設禁航區讓俄羅斯空襲造成烏國人道危機，以及劃設禁航區後又可能導致與俄國交戰的雙重壓力。

SA-8及S-300防空飛彈均屬蘇聯製武器，這次軍援的SA-8事實上由美國在幾十年前秘密取得，作為研究蘇聯技術及培訓軍人之用，而現在SA-8所使用的技術已因武器出口而廣為世界各地使用；美國亦曾取得S-300，但不在這波軍援之列。

國會通過且獲拜登總統簽署的預算案中，要求政府應加速將在海外或是國內庫存的武器釋出給烏克蘭及北約成員國，這包括過去秘密取得的蘇聯武器。

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烏克蘭 俄羅斯 拜登

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