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拜登：俄擬用化武 有明確跡象…赴布魯塞爾會商新制裁

編譯潘勛／綜合22日電
（選一）拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。圖為北約盟國3萬部隊在挪威進行「2022冷靜反制」演習。(路透)
（選一）拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。圖為北約盟國3萬部隊在挪威進行「2022冷靜反制」演習。(路透)

在俄羅斯持續增強對烏克蘭的攻勢之際，拜登總統指出，俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭26天，跡象顯示普亭無路可退、無計可施之下，很可能對烏克蘭動用生化武器，但使用這些惡毒戰具必有「嚴重後果」；拜登23日將前往歐盟總部布魯塞爾與盟邦會商，也計畫在24日對俄國祭出新的經濟制裁。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)22日報導，拜登指出，普亭侵烏戰爭推動不順，竟誣指美國在烏國境內設有實驗室，研發生化武器，正可謂明顯跡象，「他(指普亭)考慮兩者都用」；拜登保證，俄方指控純屬子虛烏有，另指出普亭以往就動用過化武，美方對未來情勢發展應謹慎以對。

值此美、俄關係跌到新低點，拜登21日在「企業圓桌會議」(Business Roundtable)演說中也警告國內各企業，俄國可能很快就鎖定他們以及境內基礎設施，發動網路攻擊。

拜登發言之前，五角大廈才表示已目睹俄軍犯下戰爭罪的「明顯證據」，正協助蒐證。

俄國對與美對峙未有退讓跡象；副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)21日夜間還在俄國電視發布要求，指美國應「停止妖魔化俄國」；俄方堅稱，一切可能後果，責任得由華府全部扛起。

國家安全顧問蘇利文指出，拜登赴布魯塞爾與北約(NATO)及其他歐洲領袖會晤之後，24日打算宣布對俄祭出新制裁；另外，拜登預訂在歐洲理事會高峰會上致詞，但蘇利文拒絕透露拜登新制裁行動的細節。

拜登還會由布魯塞爾前往波蘭，力促西方盟邦繼續團結；俄國2月24日入侵烏國以來，波蘭已收容逾200萬烏國難民；在華沙，拜登將與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)會晤，杜達已要求美國進一步協助，還有隨著俄烏戰爭膠著不下，北約應升高在東緣的駐軍。

美國已增加駐北約常規部隊逾4000人，目前在波蘭的美軍大約1萬人；愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞近來也呼籲美國或北約增加駐軍。

蘇利文暗示，拜登打算與北約盟國商談較長期調整，把部隊部署到協防區東緣；拜登前往視察波蘭前線部隊、會見人道濟助專家，都是正確之舉。

與此同時，五角大廈指出，俄軍繼續轟炸烏克蘭，但力道已經減弱；北約調軍到東部，是為嚇阻普亭，休想動兵入侵北約30盟國，不僅當前如此，也為接下來5到10年預做準備。

拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。(美聯社)
拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。(美聯社)
拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。圖為成千上萬民眾在北約總部布魯...
拜登總統將啟程訪歐，與北約盟國會商升高制裁俄羅斯。圖為成千上萬民眾在北約總部布魯塞爾街頭排出反戰標誌，並寫上「制裁普亭的石油」。(美聯社)

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