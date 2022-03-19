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新聞評論／拜登欲防止中俄聯手 短時間難奏效

編譯盧炯燊／綜合18日電
美國欲防止中俄聯手，短期內恐難奏效。圖為俄羅斯防長蕭依古（左）和中國防長魏鳳和（右）去年8月觀看兩軍聯合軍演。(美聯社)
美國欲防止中俄聯手，短期內恐難奏效。圖為俄羅斯防長蕭依古（左）和中國防長魏鳳和（右）去年8月觀看兩軍聯合軍演。(美聯社)

拜登總統與中國國家主席習近平的視頻對話，被視為世界範圍內最受關注的對話，美中關係還在其次，最重要的是反映出美國已克服了其最深層次的外交政策擔憂。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國自始至終最憂慮的是，一方面既要面對俄羅斯這個歷史性冷戰老對手，一方面要冒著與中國這個新興最強大對手公開衝突的風險，但現在拜登與習近平的通話，說明了他要與中國取得默契合作以壓制俄羅斯。

不足兩小時的對話，時間雖短但影響至巨，拜登明白無誤地向俄羅斯總統普亭發出一個信號，即普亭揮軍烏克蘭前與習近平建立的「不封頂」的戰略夥伴關係，根本沒有他所認為的那麼重要；而且華盛頓視北京為除自己之外的全球主要大國，而不是莫斯科。

中俄兩國經貿關係密切。圖為中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普亭（左）去年5月...
中俄兩國經貿關係密切。圖為中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普亭（左）去年5月透過視訊出席兩國的一個核能合作項目的開工儀式。(美聯社)

俄烏戰事立場 美中存在鴻溝

俄烏之戰已在全球引發徹底的政治洗牌，儘管習近平不會有興趣支持普亭破壞西方主導的世界秩序，但要他選擇美國為歷史正確一方，只會是天方夜譚。中國對俄羅斯進攻烏克蘭的立場，也說明了拜登和習近平之間仍然存在意識形態鴻溝。

不過從美中雙方在拜習通話後發出的新聞稿看，習近平在美國為首的西方國家制裁俄羅斯問題上，強調中國「向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷」，外界分析其潛台詞是，中方不會打破對俄羅斯的國際制裁，這將視為拜登的重大勝利。 因為通話前，包括國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文等人，一再對中國提出嚴厲警告。

放眼長期 中想保持微妙平衡

目前，中國正試圖在整個烏克蘭危機中保持微妙的平衡，如果美國因此陷於歐洲的困境，無疑可以緩和華府向重心轉向亞洲的目標，緩解所受到的壓力，然而若烏克蘭戰爭拖延下去，勢必令全球經濟出現逆轉，中國的長期經濟利益也將面臨風險。

因此北京現在尋求的是建立一個外交中間地帶，避免批評普亭的同時，也力求避免與美國及歐盟走上一條不歸路。雖然中國沒有正式譴責俄羅斯，但習近平早前與法、德領袖通電話時表達了對局勢的憂慮，反映出他擔憂中國利益會受損。

儘管拜習通話前，布林肯、蘇利文等人對中國的警告跡近責罵，但習近平在外交政策方面採取愈來愈民族主義的基調，說明他不會屈服於美國的壓力，但也力圖保持其選擇的開放性，避免超出其自身利益領域。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國問題專家甘思德(Scott Kennedy)指出，一直以來有觀點認為，中國要麼與俄羅斯同在，要麼與烏克蘭及西方國家同在，然而她走的是第三條路，一條不結盟的道路。

中俄保持距離 拜登收穫進展

但甘思德也認為，俄烏戰爭拖得愈久，中國的選擇就愈難，對其經濟影響也愈大。畢竟中國的經濟增長前景，是與美國及歐洲交織而不是與俄羅斯。

甘迺迪也指出，儘管拜習通話後，俄烏戰爭不可能馬上有戲劇性轉變，但如果能讓中國稍與俄羅斯保持距離，肯定會有一些進展。

英國劍橋大學國際法教授韋勒(Marc Weller)也表示，中國可在結束俄烏衝突的談判中發揮巨大作用，習近平只要給普亭打通電話就能解決問題。

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