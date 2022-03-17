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莫德納在美申請第4劑疫苗授權 適用範圍比輝瑞/BNT廣

編譯季晶晶／綜合外電
莫德納17日表示，在美國申請為所有成人注射新冠疫苗第二劑加強針的緊急使用授權。路透
莫德納17日表示，在美國申請為所有成人注射新冠疫苗第二劑加強針的緊急使用授權。路透

莫德納（Moderna）周四（17日）晚間說，已向美國食品藥物管理局（FDA）申請，為「所有成人」注射新冠疫苗的第二劑加強針的緊急使用授權，在適用範圍上，比輝瑞和BioNtech本周提出「為65歲以上」長者要廣泛很多。

紐約時報報導，這項申請很可能加劇最近正熱烈的科學辯論：面對新變種病毒，美國使用最多的兩種疫苗能提供多久的保護力。

本周二，輝瑞和德國合作夥伴BioNTech提出申請，要為65歲以上長者施打第二劑加強針。該公司的申請主要基於以色列的研究資料，以國授權的第四劑施打範圍較為廣泛。

美國聯邦衛生官員表示，他們擔心去年秋季授權通過的莫德納和輝瑞加強針效力下滑。跡象表示，主管機關可能對輝瑞的申請迅速採取行動，但對於莫德納的適用範圍更全面的申請，還不知他們的看法如何。

莫德納說，它的申請有一部分是基於在美國和以色列取得的、有關其疫苗對抗Omicron變種病毒保護力的最新數據。

外部科學家對現在是否需要再追加一劑加強針、如果有必要又該是誰接受注射，看法非常分歧：駐休士頓的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗專家Perter Hotez說，他「強烈支持現在施打第二劑加強針」；但前FDA首席科學家Jesse Goodman指出，「雖然對輕症感染的保護力減弱，但沒有更多資訊，我們不知道對重症的保護力，如果有下降，是降到什麼程度」，也不清楚「另一劑加強針能幫上什麼忙，或能幫多久的忙」。 

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