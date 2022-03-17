美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅

美國參議院情報特別委員會就全球威脅舉行聽證會，前排右一是國防情報局局長Scott Berrier。歐新社

根據五角大廈 的國防情報局最近評估，如果烏克蘭 奮力抵抗俄羅斯 入侵，消耗掉傳統兵力和武器設備，俄羅斯總統普亭可能威脅對西方動用核武。

美國國防情報局長Scott Berrier中將在長達67頁的全球威脅摘要裡說：「長期占領烏克蘭領土的一部分恐削弱俄羅斯兵力，並消耗其現代化的武器庫，而經濟制裁可能使俄羅斯陷入長期經濟不景氣和外交孤立狀況。」

Berrier在提交眾院軍事委員會的書面聲明中表示，烏克蘭的抵抗和國際社會的經濟制裁，將威脅到俄羅斯「生產現代化的精確導引武器」。他補充說：「隨著戰爭及其後果慢慢削弱俄羅斯傳統兵力，它可能日益仰賴核威懾來向西方發出訊號，並向國內外展現力量。」

普亭先前已經宣布，俄羅斯核武進於高度戒備狀態。

不同於多個情報單位上周針對全球威脅發布的報告，是俄羅斯入侵前的調查結果，這次的報告反映出截至周二掌握到的訊息。

一位五角大廈高階官員周四告訴記者，入侵行動大致停滯不前，俄羅斯目前為止已對烏克蘭發射超過1,000枚飛彈。

Berrier說：「由於美國努力破壞俄羅斯在烏克蘭的目標，再加上他們認為美國國力走下坡，俄方可能採取更激烈的行動，不僅在烏克蘭境內，也更廣泛擴及與西方的對抗。」

他指出，「儘管烏克蘭的抵抗超過預期，俄軍在衝突初期有相對高的損失，但莫斯科似乎決心運用更多致命手段，直到烏克蘭政府願意達成較有利於莫斯科的協議為止」。