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開戰第4周／俄炸烏東城鎮21死 美指俄已射逾千飛彈

布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。路透
美國國務卿布林肯。路透

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭平民，美國正在蒐集並評估涉犯的戰爭罪行，他個人同意美國總統拜登所說，「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是戰犯」。

「蓄意針對平民就是戰爭罪。」布林肯說，俄軍最近轟炸醫院、學校和劇院，都是俄羅斯一連串攻擊平民事件的一環。

美國在俄羅斯發動侵略前就示警克里姆林宮會實施嫁禍行動，趁機揮軍烏克蘭；布林肯表示，美國有強烈預感，莫斯科可能正為動用化學武器鋪路，透過譴責烏克蘭以合理化其攻擊烏克蘭人民的行為。

布林肯說，美國認為俄羅斯會將私人或外國僱傭兵投入烏克蘭，俄軍會系統性綁架烏克蘭地方官員，扶植傀儡取而代之。

布林肯表示，全球刑事司法無任所大使莎克（Beth Van Schaack）將負責蒐集和評估在俄羅斯侵略烏克蘭事件中所涉及的戰爭罪行事證，以協助國際社會調查及追究責任。

美聯社整理國際社會認定「戰爭罪」的方式有4種，包含透過國際刑事法院（ICC）、聯合國組成國際戰爭罪法庭起訴普亭、由特定國家組成國際軍事法庭，或者讓已有戰爭罪法源的國家來推動。

美聯社報導，德國已經開始調查此事，但美國沒有這樣的法律。

此外，美國聯邦眾議院17日以壓倒性票數表決通過，終止與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，加徵商品進口關稅。

美國山莊報報導，這部法案將對俄羅斯和白俄羅斯商品施加關稅，拜登可基於俄羅斯侵略行動而調高進口關稅；美國要與這兩國恢復正常貿易關係，須遵守嚴格規定。

眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，這將進一步孤立俄國與重挫其經濟；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院也會盡快通過這部法案，將其送到總統桌上，讓拜登能簽署實施。

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