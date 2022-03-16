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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

俄烏停戰重大進展？就等兩國元首「面對面」談

編譯潘勛／綜合15日電
俄烏會談有突破跡象，但兩國元首須當面會談，才能有重大進展。圖為俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄烏會談有突破跡象，但兩國元首須當面會談，才能有重大進展。圖為俄羅斯總統普亭。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的副幕僚長卓夫科瓦(Ihor Zhovkva)指出，與俄羅斯代表團會談時，俄方立場已經放軟，雙方交涉有建設性得多，但還要總統與俄國總統普亭會面，才可望出現重大進展；另位顧問阿雷斯托維奇(Oleksiy Arestovich)認為，戰爭可望因俄軍耗盡資源，而在5月上旬結束。

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔接待到訪的東歐三國總理。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基在基輔接待到訪的東歐三國總理。(美聯社)

認了…無法入北約是現實

每日郵報15日報導，澤倫斯基表示，國家必須承認現實，烏國無法加入北約組織(NATO)；他在對加拿大國會發表的演講中呼籲，西方必須加強制裁俄國，在烏國上空設置禁飛區。另他也向俄國士兵喊話，稱由電子設備截獲的俄軍交談得知，他們都想活下去，認為俄烏戰爭沒有意義，讓俄國蒙羞。

卓夫科瓦稱烏、俄透過視訊繼續談判，烏方覺得俄國代表口吻已經改變，不像談判早期階段那樣，言必稱烏克蘭必須投降；烏國代表覺得「審慎樂觀」，但重大進展還要由澤倫斯基與普亭高峰會才能達成。

澤倫斯基一方面指出，「烏克蘭現在不是北約成員國，這些年來聽說大門對我國敞開，但也聽說我們無法加入；這是事實，必須承認」。

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊在加拿大國會發表談話。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊在加拿大國會發表談話。(Getty Images)

但另一方面，澤倫斯基以視訊向加拿大國會發表演說，呼籲友邦幫忙烏國關閉領空，停止轟炸，但獲得的回應卻是要烏國「請再多撐一下」。

他慷慨激昂請加國議員置身處地，想像自己的城市正遭轟炸，付出駭人的傷亡代價；澤倫斯基另譴責俄軍「紀念性建築、學校醫院、平民住宅區，一律摧毀」、「他們已殺害97名烏克蘭孩童」。澤倫斯基演講12分鐘，獲議員們起立致敬。

喊話…俄軍投降人道處置

澤倫斯基另向俄軍喊話，要他們投降；他在14日晚間電視演講中表示，「由截獲的通訊得知，你們想活下去，你們認為這場戰爭沒意義，令自己國家蒙羞」，他保證俄軍若是投降，烏國會以人類該取得的方式對待他們，妥善又合適。

烏國顧問阿雷斯托維奇指出，戰爭持續到現在，除了開設人道走廊，供烏國被圍城市居民逃離以外，俄軍戰果乏善可陳；戰爭結束的確切時間，要看克里姆林宮願意投注多少資源下去；他認為不會拖過5月上旬。

但阿雷斯托維奇也認為情勢來到分岔點，一條路是一、兩周內快速敲定協議，俄軍撤走結束一切攻勢，另一方面俄國可能再找些人，例如敘利亞傭兵，打一、兩輪戰爭，但一樣會在烏國境內折損耗盡，俄、烏就會在4月中、下旬達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊對歐洲北方十國領袖發表談話。(Getty Images...
烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊對歐洲北方十國領袖發表談話。(Getty Images)

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