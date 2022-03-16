美「約翰老爹」連鎖披薩跟進制裁 俄190加盟店照常營運

美國連鎖披薩店「約翰老爹」(Papa John's Pizza)宣布暫停在俄羅斯所有營運，但俄國有190家加盟店仍照常營運。(美聯社)

紐約時報報導，美國連鎖披薩店「約翰老爹」(Papa John's Pizza)上周加入麥當勞和星巴克 ，暫停在俄羅斯所有營運，但俄國 190家「約翰老爹」卻仍照常營運，因為這些店大多由俄國人經營，並與科羅拉多州居民韋恩(Christopher Wynne)的公司簽下加盟協議，由於盈虧自負，多數店家將生意置於政治之上。

雖然俄國入侵烏克蘭，許多全球知名食物品牌和零售商紛紛宣布暫停在俄國的營運，或停止對俄國販售產品，但45歲的韋恩表示，這對他旗下的「約翰老爹」營運影響不大。

韋恩表示：「我個人最多能做的就是對俄國人、我的員工、加盟商和顧客展現同理心，不因掌權的政治人物而評斷他們。」

他表示，儘管俄國人擔心在烏克蘭的親友，但目前俄國信用卡支付系統和網路仍正常運作，顧客仍一如往常出現，而且「一天結束時，他們會感謝有一片好吃的披薩。」

韋恩的妻子是俄國人，他們育有一女並住在莫斯科；他計畫在今年新開20至40家餐廳，但坦言計畫可能受阻，因為俄國經濟緊縮和西方國家對俄國的制裁行動。

韋恩2007年買下「約翰老爹」在俄國的經銷權股份，他成立的PJ Western公司有最多「約翰老爹」俄國加盟商；他得以與加盟商簽署次合約，讓他們在俄國開設自己的「約翰老爹」分店。

韋恩有繼續營業的強烈財務動機，他成立的公司有許多夥伴和投資 人，總資產8500萬元，但根據聯邦證券管理委員會(SEC)，其公司的長短期債務逾8800萬元。過去15年，「約翰老爹」在俄國穩定成長，開設逾190家分店。

肯德基、必勝客、星巴克、漢堡王和約翰老爹等美國知名品牌過去20年在俄國打造速食立足點，最快且最簡單的方式就是透過加盟；但也因為這種創業模式，使得多數速食業者宣布暫停支持加盟商，更具象徵意義。

撇除政治，俄國加盟商不願歇業的主因是他們跟母公司不同，這些小營運商開店時自己投資金錢，並承擔高財務風險；母公司可能提供廣告費和策略等支持，但加盟商店主得負擔租金、電力、建設成本以符合公司標準，還要支付權利金、員工薪資與食材費。

俄國加盟店暫時歇業對大企業的總營收和獲利影響不大，卻會對這些小營運商帶來重大財務損失。

「約翰老爹」在聲明中指出，他們相信全球多數團隊成員、加盟商、顧客和社群，會支持暫停俄國營運的決定。