拜登再撥2億提供烏克蘭武器 俄威脅攻擊軍援

拜登總統12日授權再撥2億美元，提供烏克蘭更多軍事援助；當天俄軍則威脅北約，稱美國的軍援將成為俄軍攻擊目標。圖為美國運往烏克蘭的武器彈藥。（美聯社）

烏俄戰事持續至今，西方各國除祭出前所未有的經濟制裁力道外，也透過各種方式在軍事及經濟上援助烏克蘭 ；拜登總統12日宣布再授權撥付2億元予基輔當局，國務院 也表示準備好採取「任何」外交措施協助烏克蘭；不過西方各國對烏的援助已引起莫斯科不滿，俄軍因而警告北約，美國的軍援將會是俄方的攻擊目標之一。

白宮官員：2014年後 美已援助烏克蘭32億

白宮一位不具名官員指出，自今年烏俄危機升溫以來，美國已對烏克蘭援助12億元，算上2014年俄國併吞克里米亞半島至今的援助金額，更達32億元；最新的2億元援助，將立刻為烏克蘭送上繼續抵抗俄羅斯 侵略的軍事裝備。

國務卿布林肯(Anthony Blinken)也針對最新的金援發表聲明，他說：「面對俄羅斯的侵略，美國將與所有盟國一起站在烏克蘭一邊，國際社會必然將會追究普亭的戰爭責任；同時烏克蘭軍隊及人民展現出捍衛領土的高超技能、鋼鐵意志、深刻勇氣令人深受感動；我已奉總統指示，再度縮減國防庫存，幫助烏克蘭應對俄國威脅。」

國務院：將採取任何外交手段協助基輔政府

另一方面，除國防軍事等硬體援助外，國務院12日也表示將提供烏克蘭「軟性外交協助」；國務院發言人普萊斯(Ned Price)12日說：「我們正在努力使烏克蘭能夠在與俄羅斯的談判中較具優勢地位，只要烏克蘭政府認為有幫助，美國願意採取任何外交手段協助基輔當局。」

然而，或許是因為久攻不下，俄羅斯當局似乎有意升高與西方各國的衝突；美國及北約組織事先已警告俄羅斯，一旦對西方各國向烏克蘭援助的補給線動手，將視同對北約會員國的攻擊，但俄羅斯外交部政務次長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)12日仍說：「我們警告美國，指揮或安排運速武器至烏克蘭不僅是一個危險舉動，也使得這些車隊成為合理的攻擊目標。」

雷雅布可夫還說，莫斯科警告過，「將可攜式防空系統、反戰車飛彈系統等諸如此類武器輕率轉交給烏克蘭，將面臨後果」。

國防部長 下周赴歐會晤北約盟友

官員透露，拜登政府要增強烏軍的軍事力量，正與歐洲盟邦研究加速把精密防空系統等武器送進戰區；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)下周預訂前往布魯塞爾會晤北約(NATO)盟國及烏國鄰國斯洛伐克，商議此事。

國防部發言人科比(John Kirby)指出，政府正致力於武裝基輔當局，「提供我方所知烏國部隊所需而且擅長使用的種種戰鬥武器」，但他拒絕透露下一波送去的裝備細節，僅表示有些東西是美方擁有的，正在供應，有些美方沒有但知道盟國擁有，正在協調。