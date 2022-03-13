俄軍僅距基輔15哩 街道橫屍遍野 馬立波估1500平民喪命

烏克蘭重鎮馬立波一座公寓樓遭俄軍襲擊後，燃起熊熊大火。（美聯社）

俄羅斯軍隊持續逼近烏克蘭 首都基輔，距離僅約15.5哩，烏俄士兵12日在基輔郊外伊爾平(Irpin)發生激戰，爆裂聲隨處可聞；另衛星照片顯示，遭圍困城市馬立波(Mariupol)多處民宅與基礎建設嚴重損毀；據統計，截至11日，馬立波至少1582名平民因俄軍轟炸而亡。

俄軍12日擴大烏克蘭市鎮的轟炸行動，英國國防部12日表示，俄國大軍逼近基輔，僅離約15.5哩。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)指控俄國發起「殲滅戰」，企圖恐嚇並破壞烏國人民意志；他也宣布估有1300名烏國士兵陣亡，這是烏國首度宣布的官方數據。

俄軍12日持續轟炸馬立波，阻礙市府集體掩埋死者；烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)12日表示，馬立波已遭俄軍圍困和轟炸12天，但仍由烏國控制；該市市議會11日宣布，馬立波已有至少1582名平民喪生。

從美國公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)衛星影像可見，馬立波多處公寓大樓和加油站遭損毀和失火。

基輔30哩外的村莊馬卡洛夫(Makarov)的公寓大樓、學校和醫療設施顯然遭到俄軍空襲；澤倫斯基表示：「一些小村莊已不復存在，它們永遠消失了。」

12日的衛星圖顯示，烏克蘭重鎮馬立波一座公寓樓被俄軍轟炸後，起火燃燒。(Getty Images)

伊爾平僅離基輔12哩，街道公園橫屍遍野，烏俄兩軍從11日至12日持續在街巷發生激戰，爆炸聲連連，基輔全市幾乎都可聽聞。軍事分析師指出，俄軍先前曾一兩度逼近基輔，雖然失去伊爾平不代表俄軍能迅速前進基輔，但勢必會增加基輔的緊張情勢。

基輔士兵和志願兵持續為俄軍全面進攻做準備；澤倫斯基12日警告，俄軍會地毯式轟炸基輔並殺害居民以奪下基輔。

同時俄軍全面轟炸烏克蘭，先前烏克蘭西部仍是數百萬人逃離戰區的避風港，但隨著轟炸已至西部城市盧茨克(Lutsk)，一名當地居民表示：「烏克蘭再無和平城市。」

法國與德國領袖與俄羅斯總統普亭 通話，一名法國官員告訴CNN，普亭似乎執意要達到他進攻烏克蘭的目標，但普亭持續與法德領袖談話，顯示「他不排除同時靠外交途徑解決的可能性」。

澤倫斯基12日指出，烏克蘭數條人道走廊起作用，1萬2729名烏克蘭人12日已撤離，他感謝國際協助並請求更多支援；他也警告這不僅事關烏克蘭，更牽連全歐洲，「惡魔蓄意攻擊和平城市、救護車並轟炸醫院，只要惡魔尚有力量必定不會停下，他會繼續吞噬下一個國家」。

俄羅斯憑藉空中優勢，12日在烏克蘭多個重要城市轟炸。圖為馬林鎮的一座橋梁被炸毀。(歐新社)