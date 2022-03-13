俄軍攻擊人道走廊槍殺7平民 砲擊癌症中心、眼科醫院

烏克蘭12日稱，俄軍攻擊供平民撤離的人道走廊，導致婦孺共七人喪生。圖為布洛瓦利市一停屍間的平民屍體。（歐新社）

烏俄戰事進入第17天，俄軍遲遲無法攻下基輔，取得決定性勝利，俄羅斯 總統普亭似有意加大攻勢；烏克蘭 方面指控俄軍12日攻擊人道走廊，奪走七條撤離中的平民的性命；世界衛生組織(WHO)更指開戰至今，俄方無差別攻擊，砲轟醫院、學校、住宅區等，共造成平民12死34傷；西方國家認為，普亭至今沒有顯示出停戰的意向。

對於西方國家指控俄羅斯攻擊平民，克里姆林宮一概否認，反過來指出是烏克蘭試圖從被包圍的城市撤退平民，才導致平民誤入轟炸區。

據法新社報導，在烏克蘭南部港口城市米科拉耶夫(Mykolayev)，俄軍砲擊持續了一整夜，擊中了一家癌症治療中心和一家眼科醫院；院長拉戈提夫(Dmytro Lagotev)說：「俄軍向這些平民區開火，但這裡沒有任何軍事目標。」

另據烏克蘭當地媒體報導，12日上午烏克蘭各地，包括基輔、敖德薩(Odessa)、第聶伯羅(Dnipro)和哈爾科夫(Kharkiv)，都響起了轟炸與空襲警報；當局稱，俄羅斯的打擊在12日上午摧毀了基輔以南約40公里處的瓦西里基夫空軍基地(Vasylkiv Air Base)，一個油庫也被擊中並起火。

烏國總統澤倫斯基 (Vladimir Zelensky)指出目前已有約1300名烏軍陣亡，呼籲西方各國更進一步參與烏俄之間的談判。

雖然澤倫斯基呼籲北約組織干預，設立「禁飛區」未獲得正面回應，但西方陣營卻持續向基輔輸送資金和軍事援助；11日拜登總統再次排除對擁有核武器的俄羅斯採取直接行動的可能，警告此將致使「第三次世界大戰」的爆發；但同時指出如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，將付出 「高昂的代價」。

烏克蘭12日稱，俄軍攻擊供平民撤離的人道走廊，導致婦孺共七人喪生。圖為烏克蘭軍人在伊爾平協助轉移一位老人。（美聯社）