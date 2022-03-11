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英國再制裁俄羅斯7寡頭 英超切爾西禁售

記者張聲肇／綜合報導
英國10日宣布再凍結七名俄羅斯寡頭的資產，其中包含英超豪門切爾西老闆阿布拉莫維奇。圖為德國扣押的俄羅斯寡頭尤斯馬諾夫的豪華遊艇。（Getty Images）
英國10日宣布再凍結七名俄羅斯寡頭的資產，其中包含英超豪門切爾西老闆阿布拉莫維奇。圖為德國扣押的俄羅斯寡頭尤斯馬諾夫的豪華遊艇。（Getty Images）

英國10日宣布凍結七名俄羅斯寡頭的資產，其中包括英超切爾西足球隊老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)，暫停球隊轉手交易。這七人都和俄國總統普亭有「生意」關係。

英國政府說，阿布拉莫維奇淨資產約值120億美元，從1990年代在普亭得勢、執政期間竄起。他買下切爾西足球隊20年來，球隊得以提升為世界級強隊。

他曾向媒體抱怨，他不是普亭的好友，也沒做錯什麼事，為何遭到制裁？但英國政府查出，和他走得很近的人和機構，都是最近策畫入侵烏克蘭的要角，他發財就是靠這些「破壞東歐穩定」的要角。

制裁他的理由是，和他有關的俄國公司享有免稅優惠、以優惠價格買賣國營公司的股票、2018年世界杯足球賽前拿到不少商約，「從普亭以及俄國政府獲得優惠待遇與特殊利益」。

他知道俄國入侵烏克蘭對他不利，月初就表示要把切爾西球隊的管理權轉讓到自己的慈善基金會，上周進一步宣布，要把球隊賣掉，所得捐給新的慈善基金會，用來照顧烏克蘭戰爭的「所有受害人」。有意接手的人至少有好幾位。

但是英國這波制裁措施不但凍結他的所有資產，還禁止他和英國公民與企業交易，球隊要賣，困難度就增加很多。英國同時禁止他所有的交通工具，如遊輪在英國通行。

英國政府意識到，這些措施會影響到職業足球隊的營運，因此另訂出保護職業足球的辦法。

英國政府10日特許切爾西球隊繼續比賽、支薪，已購票者照常觀賽，制裁的只是阿布拉莫維奇本人，不讓他以球隊老闆的身分獲利。

另六名遭英國制裁的俄國寡頭，包括俄羅斯鋁業創辦人德里帕斯卡(Oleg Deripaska)、俄羅斯石油公司(Rosneft)執行長謝琴(Igor Sechin)、VTB銀行董事長柯斯汀(Andrey Kostin)、 Gazprom能源公司執行長米勒(Alexei Miller)、俄國國營油管公司總裁托卡瑞夫(Nikolai Tokarev) 和俄羅斯銀行董事長勒貝迪夫(Dmitri Lebedev)。

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