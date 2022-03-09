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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

響應對俄制裁 麥當勞、星巴克等跨國企業 撤出俄烏市場

編譯柯立偉／綜合8日電
俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞（圖）、星巴克、可口可樂、百事可樂等美式速食企業。圖為24小時營業的聖彼得堡的麥當勞。(路透)
俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞（圖）、星巴克、可口可樂、百事可樂等美式速食企業。圖為24小時營業的聖彼得堡的麥當勞。(路透)

烏俄戰事進入第二周，不只西方國家政府下重手針對俄羅斯進行經濟制裁，連跨國大型民營企業也相繼出於制裁及安全考量，紛紛宣布撤出俄國烏克蘭市場或暫停門市經營。

麥當勞、星巴克(Starbucks)、可口可樂(Coca Cola)、百事可樂(Pepsi)等深具美式風格的企業，均於8日宣布暫停烏俄地區業務，其中麥當勞與星巴克更宣布仍會續付薪資予俄籍與烏籍員工。

麥當勞執行長凱普辛斯基(Chris Kempczinski)在一份給員工的公開信中說：「我們所堅守的價值觀，不允許我們對於烏克蘭正發生的動亂視而不見，因此公司決定關閉俄國850間、烏克蘭108家分店，目前尚無法預測何時復業，但由於這些地區的員工全心全意投入麥當勞品牌，兩國共計約6萬2000名員工仍繼續敘薪。」

麥當勞是這波宣布對俄制裁的企業中受影響最大者；不像肯德基或星巴克在俄羅斯的門市幾乎都是加盟店，麥當勞在俄國的營運據點有84%都是直營門市，且烏俄兩國的收益占麥當勞每年營收的9%，宣布制裁對於麥當勞而言也有不小的傷害。

俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克（圖...
俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克（圖）、可口可樂、百事可樂等美式速食企業。(路透)

星巴克原沒有跟進政府制裁的打算，只在4日表示把該公司於俄國的收益全數捐給烏克蘭進行人道主義救援，但8日政策轉彎，宣布關閉俄國130間分店，同時繼續支付俄籍員工薪水；執行長強生(Kevin Johnson)說：「透過這個決定，我們將繼續以行動體現我們的價值觀。」

俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克、可...
俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克、可口可樂（圖）、百事可樂等美式速食企業。(Getty Images

可口可樂也宣布暫停俄羅斯業務、退出俄國市場，並發表聲明指出該公司永遠與正受苦受難的烏克蘭人同在，但並未詳述太多細節；百事可樂雖也跟進，但表示出於人道立場，只暫停飲料銷售、投資計畫與促銷活動，至於牛奶、嬰兒配方奶及嬰兒食品的攸關民生必需的業務仍將繼續維持。

俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克、可...
俄羅斯侵略烏克蘭，跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場，包括麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂（圖）等美式速食企業。(Getty Images)

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