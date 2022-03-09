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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

美制裁禁俄石油 79%民眾挺 共和黨喊歡迎 石油業反彈

編譯陳韻涵／綜合8日電
美國汽油價格上漲，加州舊金山區7日已見到一加侖5元以上的價格。(美聯社)
美國汽油價格上漲，加州舊金山區7日已見到一加侖5元以上的價格。(美聯社)

拜登總統宣布禁止進口俄羅斯石油產品，共和黨人對此表示歡迎；華爾街日報(WSJ)民調顯示，79%民眾支持此決定；康菲石油(ConocoPhillips)執行長蘭斯(Ryan Lance)則批評，這是最蠢的決定。

共和黨眾議員支持拜登禁止俄國石油進口美國的決定，但此舉將讓油價漲至新高。

共和黨領袖意圖在期中選舉中贏回參眾兩院多數，苗頭對準拜登，抨擊聯邦政府的能源政策才是讓國內油價高漲的主因。

共和黨表示，拜登大可以在制裁俄國石油的同時，提高國內石油產能以平抑物價，但拜登基於環保理由而拒絕。

國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，產油並不是像開水龍頭一樣簡單，國內市場受到聯邦法規和國際市場限制。

民主黨議員表示，全美數千口油井已獲准開採，卻未見動靜；民主黨積極維護其在國會的脆弱多數地位，審慎在制裁俄國入侵烏克蘭及對抗通膨與油價中取得平衡。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)表示，「我向來說，『停買俄國石油，從美國自產』，(拜登)會說前半部，卻不會說後半部。他對美國能源到底有何成見？」

史卡利斯代表產油的路易斯安納州，他說：「他在我們所需的一切就在我們腳下時，卻試圖指向世界每個人。」

華爾街日報本月4日到7日訪問529名登記選民，對於「禁止俄國石油在美銷售來制裁俄國」的看法，結果顯示，79%受訪國民支持，即便這樣會讓美國油價上漲，只有13%的人反對。

禁運支持者中，有77%的共和黨人、88%民主黨人，其中高達94%為民主黨男性。

然而，拜登此舉並不受石油進口公司青睞。

康菲石油執行長蘭斯在「史坦普全球公司」(S&P Global)於休士頓舉行的CERAWeek能源會議的問答環節中表示，這是「想像中最愚蠢的事，短視近利且可能造成反效果」。

蘭斯解釋，進出口讓全球原油社群「相互連結」，達到穩定油價的效果；康菲石油在全球14個國家雇用9000名員工，總資產約910億元。

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