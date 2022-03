「絕不投降」澤倫斯基英國會視訊演說：戰鬥到底

澤倫斯基透過視訊呼籲全力支持烏克蘭。(Getty Images)

演說激動人心 被與二戰邱吉爾並論

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)8日透過視頻向英國下議院發表演講,爭取支持;他誓言絕不會投降,將戰鬥到底;全場議員起立鼓掌致敬。人們將他的演說與英國前首相邱吉爾二戰期間發表的激動人心演講相提並論,而他在戰時有效與人民和西方世界溝通,即時反映人民痛苦與頑強精神,甚至被譽為「現代邱吉爾」。

引述莎士比亞名句 to be or not to be

澤倫斯基在演說中說:「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價;我們將在山林、海邊、街道上戰鬥。」他引述英國大文豪莎士比亞名句:「我們現在的問題是to be or not to be,我可以給你明確的答案:肯定會。」

烏克蘭總統澤倫斯基8日在基輔,透過視訊向英國國會演講,獲得熱烈掌聲。(路透)

澤倫斯基講述俄羅斯入侵這13天來每天發生的事,一再呼籲對俄羅斯實施更嚴厲制裁,並在烏克蘭設立禁飛區。

英國首相強生(Boris Johnson)在澤倫斯基演講後重申,將繼續提供人道援助、軍事支持和對俄羅斯制裁,「直到烏克蘭獲得自由」,但他未回應澤倫斯基提出的建立禁飛區的要求。

澤倫斯基的演說持續運用情緒化用語,試圖勾起西方的罪惡感和憐憫心。上周他與美國國會議員Zoom線上會議時說:「這可能是你們最後一次看到我還活著。」8日,他利用Telegram錄影指出:「我們聽到承諾已13天了,我們被告知會獲得空中支援,會有飛機交到我們手中。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來,澤倫斯基就像一面鏡子,不斷透過電視和社群媒體 直播,反映出烏克蘭人民遭受的苦難和頑強精神。他正在寫下的歷史,呈現一個具有明顯現代風格、有魄力、能在戰時激勵人心的傳播者。幾周以前的烏克蘭,沒有多少人將澤倫斯基這位前電視喜劇演員視為偉大的領導人;但現在,他已成為全國的聲音。

領導全民抗俄的烏克蘭總統澤連斯基8日在基輔,透過視訊向英國國會演講。(美聯社)

科羅拉多礦業學院(Colorado School of Mines)歷史教授、宣傳和情報專家奧斯古德(Kenneth Osgood)表示,「邱吉爾在德國炸彈襲擊倫敦後的無線電演說內容有著高度修辭技巧,比起來,澤倫斯基的演說更直言不諱」。

澤倫斯基直言不諱 善用社群媒體

紐約亨特學院政治學教授波爾斯基(Andrew Polsky)則指出,邱吉爾和澤倫斯基相隔年代雖遠,但他們都掌握了自己那個時代的媒體;「邱吉爾善用廣播和文字,澤倫斯基善用社群媒體」。

就連美國第一夫人吉兒·拜登都說:「我現在每天一早非得打開電視不可,同時祈禱澤倫斯基還活著。」澤倫斯基的露面,似乎就是在提供這種簡單保證,讓人看見烏克蘭如何捍衛著自己的國家。