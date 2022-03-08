兩黨議員要求禁俄石油進口 拜登兩難 怎樣都是共和黨得利

汽油價格不斷漲，民生物價跟著漲，非常不利拜登政府與民主黨的期中選舉，對共和黨選情有利。圖為拜登總統1日在白宮談話。(美聯社)

華爾街日報報導，兩黨國會議員要求拜登 政府應制裁俄羅斯石油 ，做為俄軍侵略烏克蘭的懲罰，但拜登總統卻陷入兩難，因為制裁俄羅斯石油進口，恐讓已創40年新高的通貨膨脹更加惡化，美國消費者將感受到油價上漲壓力，仰賴進口石油的美國盟邦同樣也將受到波及。

美國官員表示，美國正與盟邦磋商是否制裁俄羅斯石油，這一連串談判登場的時間點，剛好是美國通膨高漲、供應鏈爆發危機、勞工短缺等問題同時出現，拜登政府因此飽受批評之際。能源價格節節升高是導致消費者物價指數上漲的主因之一，石油、天然氣等價格都已飆至近年新高。

俄羅斯轟炸殃及平民百姓的消息傳出後，來自不同政治光譜的國會議員紛紛主張，美國應禁止俄羅斯石油進口。

華爾街日報分析，要求制裁俄羅斯石油的聲浪，讓白宮面臨困難抉擇，必須思考如何懲罰莫斯科的同時，保持石油供應暢通，尤其要顧及對俄羅斯石油及天然氣仰賴甚深的美國盟友。

汽油價格不斷漲，民生物價跟著漲，非常不利拜登政府與民主黨的期中選舉，對共和黨選情有利。圖為拜登總統1日在國會發表國情咨文。(美聯社)

美國高層官員在過去幾天裡的談話中審慎拿捏分寸，一方面回應外界要求禁止俄羅斯石油的呼籲，一方面說明俄羅斯石油在全球市場的重要。國務卿布林肯(Antony Blinken)日前已表示，美國正與歐洲夥伴及盟友商討禁止俄羅斯石油禁口的各種配套方案，「同時確保國際市場仍有適當的石油供應」。

美國能源情報署(EIA)統計顯示，俄羅斯是全球第三大產油國，占每年全球石油供應量約10%。報導指出，石油交易商透露，俄羅斯能源恐遭制裁的消息傳出，導致市場人心惶惶，開始爭相搶購原油，油價在上周當中因此突然上漲25%。

報導分析，油價攀升讓拜登處境更加為難，若要呼應國會議員主張並對俄羅斯石油祭出制裁，恐將導致油價進一步走高，民主黨在今年11月期中選舉選情可能更加看壞，對於制裁俄羅斯石油，美國盟邦元首各自在國內也都面臨著類似的政治風險。

前民主黨說客、顧問公司RBJ Strategies負責人布朗(Stephen Brown)指出：「拜登已被逼入死胡同。不管最後如何發展，都是共和黨勝出。」