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美禁俄能源？油價飆到14年最高

記者顏伶如／綜合報導
洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(美聯社)
洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(美聯社)

為對俄羅斯侵略烏克蘭祭出懲罰，國會兩黨高層7日宣布，已對禁止俄羅斯石油草案達成協議。草案內容除限制俄羅斯能源進口美國，還將暫停美俄之間正常貿易關係，並授權拜登政府向世界貿易組織(WTO)要求暫停俄羅斯會員國。華盛頓郵報分析，兩黨國會議員快馬加鞭提案懲罰克里姆林宮的同時，也推動對烏克蘭增加數十億元人道、軍事及經濟援助的方案。

華郵報導，四名參與草案協商的國會議員透露，草案擬訂的貿易制裁也適用於在俄烏戰爭中選擇站在俄方的白俄羅斯

參與草案協商的兩黨國會議員包括眾院歲出入委員會資深成員民主黨籍麻州國會眾議員尼爾(Richard E. Neal)及共和黨籍德州國會眾議員布萊迪(Kevin Brady)，以及代表參院財政委員會的民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)與共和黨籍愛達荷州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)。

然而，美國以俄羅斯石油為懲罰目標的策略，存在引發嚴重經濟後果的風險。道瓊工業平均指數7日收盤便暴跌797點，跌幅約2.4%，以3萬2817.38點收盤。那斯達克下跌482點，跌幅約3.6%，以1萬2831點收盤，若與2021年11月間高點相比則跌了20%。史坦普500指數(S&P 500)則出現2020年10月以來最大跌幅3%。

紐約時報分析，由於市場擔心俄羅斯石油供應很快將被切斷，能源價格因此飆漲；報導形容，7日股市表現堪稱華爾街在過去一年多以來最為慘烈的一天。戰爭引發的各種不確定因素，現在也讓不少民眾越來越憂心，這波全球通膨恐怕將會拖長。

美國汽車協會(AAA)估計，全美各地汽油平均價格已突破每加侖4元；根據GasBuddy油價追蹤機構7日公布資料，全美各地汽油價格已打破2008年時的最高紀錄。

倫敦布倫特原油(Brent Crude)價格一度衝上每桶130元，最後拉回到每桶122元。

拜登總統接下來將有何動作，目前仍是未知數。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)7日在例行新聞簡報會上說，拜登關注重點在於確保持續對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)施以經濟懲罰，但同一時間也採取必要措施，盡量避免各地加油站油價受到衝擊。

由於俄國入侵烏克蘭，美國油價飆升至歷史新高，圖為駕車者在賓州加油站準備加油。(美...
由於俄國入侵烏克蘭，美國油價飆升至歷史新高，圖為駕車者在賓州加油站準備加油。(美聯社)
洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(Getty Images)
洛杉磯一個加油站高級汽油價格已經突破每加侖7元。(Getty Images)
兩黨國會議員達成共識，擬禁運俄國石油，加大制裁力量。圖為油輪正在麻州雀兒喜卸油。...
兩黨國會議員達成共識，擬禁運俄國石油，加大制裁力量。圖為油輪正在麻州雀兒喜卸油。(美聯社)

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