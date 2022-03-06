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美對中懲罰關稅法定檢討將至 拜登政府無意解除

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美對中懲罰關稅法定檢討時間將至 拜登政府無意解除

編譯陳家齊／綜合外電
川普對北京施加的懲罰性關稅正面臨法定檢討時間，不過拜登政府目前看來無意解除。 路透
川普對北京施加的懲罰性關稅正面臨法定檢討時間，不過拜登政府目前看來無意解除。 路透

川普政府時期對逾3,000億美元中國進口商品課徵的懲罰性關稅，已陸續面臨法定需要檢討的時間，避免這些關稅失效。儘管當前通膨飆漲，這些會讓產品更貴的關稅仍可能遭到進一步檢討。拜登政府至今沒有多大意願取消這些關稅，因為北京當局並未徹底履行其承諾的採購美國商品計畫，雙方關係也在惡化而非改善。

彭博資訊報導，川普政府當初引用美國貿易法的「301條款」對中國商品課徵懲罰性關稅，法律上這些關稅如果在四年後沒有獲得檢討，認為需要繼續實施，就會自動失效，川普的第一批關稅在2018年3到4月間實施，因此已到了必須檢討的法定時間。報導中說，法律規定檢討過程需在60天內完成，因此第一批懲罰關稅的檢討報告，必須在7月6日之前提出。

川普政府與北京當局曾在2020年年初達成所謂的「第一階段貿易協議」，北京承諾加大採購美國商品，換取美方逐步撤銷關稅。但在北京沒有遵守協議採購美國商品的情況下，彭博資訊報導，拜登政府傾向不撤關稅，使這些對中國的懲罰性關稅可能變成永久性的措施。

儘管美國面臨破7%的通膨率，在俄國入侵烏克蘭、北京卻還幫俄國撐腰的情況下，加上北京當局對拜登政府的威脅態勢升高，針對華府與盟友進行「戰狼」式威脅外交，拜登政府實在找不到政治上可以說得過去的藉口，幫北京承受的關稅解套。

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