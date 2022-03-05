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Axios分析：普亭志在控制烏克蘭 俄烏戰爭難收場

編譯洪毅／綜合4日電
在遭俄軍圍困數日的多座城市，都有平民住宅區毀於俄軍轟炸或砲擊。圖為基輔郊外26公里處的小鎮Irpin鎮的一處民宅遭砲擊後起火。(美聯社)
在遭俄軍圍困數日的多座城市，都有平民住宅區毀於俄軍轟炸或砲擊。圖為基輔郊外26公里處的小鎮Irpin鎮的一處民宅遭砲擊後起火。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭引爆惡戰，這場戰爭究竟該如何收場？新聞網Axios報導，鑒於俄國總統普亭志在完全掌控烏國，故要在既不損及烏國主權、也不傷害普亭政權的情況下結束戰爭，幾無可行方案，是難上加難的事情。

烏克蘭與俄羅斯3日的談判未有太大進展，雙方只承諾提供「人道走廊」供一般民眾疏散；烏國總統澤倫斯基表明，他會繼續要求跟普亭對話，而且「世界各國也需要與普亭對話，這是結束戰爭的唯一方式」。

雖然俄軍在烏克蘭遭到出乎意料的頑強抵抗，也預告著就算普亭成功推翻澤倫斯基政權，也會面臨長期、而且士氣高昂的反抗軍困擾；但是從普亭對澤倫斯基「納粹」的指控及「完全去軍事化」的要求表明，他也無意與烏國上談判桌。

普亭對烏克蘭「中立化」及「永不加入北約(NATO)」的要求，現在唯一要實現的可能性也幾乎只剩下軍事壓迫；一名法國官員就曾表示，俄羅斯的真正目的，就是要將烏國納入掌控之中。

但不論這些條件有多違背事實或烏克蘭人民的意志，終究是一個停戰的可能性；眾院國防委員會主席史密斯(Adam Smith)就表示，或許可以為制裁設下解除條件，讓普亭有知所進退的空間。

但歐洲議會波蘭議員主席西科爾斯基(Radek Sikorski)表示，當前的局勢表明，普亭是「意圖發動核打擊的戰犯」，歐美的制裁就應該是「志在讓俄羅斯改朝換代」，重點不在外交手段，而是如何增加普亭的執政成本。

外交關係協會(CFR)主席哈斯(Richard Haass)表示，除非讓普亭感覺到繼續發動戰爭比終止戰爭更危險，不然他不太可能改變心意；而要讓發動戰爭變得更危險，應該是指戰損傷亡及經濟衝擊，已大到在國內形成政權壓力。

就算如此，外界也難知曉普亭如何結束戰爭；其中一種可能是鑑於普亭對國內媒體的掌握，他可以撇除付出的高昂代價，宣稱烏克蘭改朝換代，或是得到北約的任何承諾為「勝利」。但大體而言，一切基本上都是未知數。

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普亭 烏克蘭 俄羅斯

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