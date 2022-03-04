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烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

歐洲最大核電廠遭俄軍砲轟 原能總署：十分危急

編譯洪毅／綜合3日電
俄軍於當地時間4日試圖攻占烏克蘭安赫德市時，用飛彈擊中位於該市的歐洲最大的核電廠波羅熱核電廠，引發產生核輻射的憂慮。（取自臉書）
俄軍於當地時間4日試圖攻占烏克蘭安赫德市時，用飛彈擊中位於該市的歐洲最大的核電廠波羅熱核電廠，引發產生核輻射的憂慮。（取自臉書）

烏俄激戰，俄軍攻陷烏克蘭南部赫爾松(Kherson)後，持續向北推進，全歐洲最大核電站遭到襲擊，恐釀更大的人道危機；另一方面，俄國陸軍少將蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)2日陣亡，是目前已知俄軍軍階最高的陣亡將領。

俄軍三面圍攻烏克蘭，繼28萬人口的南部大城赫爾松淪陷後，繼續向北、試圖占領另一座5萬人口的城市安赫德(Enerhodar)，連帶控制位於該市的札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)。

札波羅熱核電廠為歐洲最大的核電廠，占烏國發電量的四分之一；國際原子能總署(IAEA)也指情勢「十分危急」，並在2日通過決議，呼籲俄羅斯不要針對烏克蘭的核電廠進行任何作戰行動。

若爆炸 恐比車諾比慘10倍

但在俄軍的攻擊下，札波羅熱核電廠於當地時間4日起火燃燒；核電廠發言人塔茲(Andriy Tuz)表示，有一枚砲彈直接擊中發電廠，其中一座反應爐起火燃燒，該座反應爐剛好正在歲修保養而沒有運作，但反應爐內的燃料棒仍在。

一名烏克蘭官員還向美聯社透露，靠近核電站的輻射量有上升跡象；烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)更說，若札波羅熱核電廠爆炸，其慘烈程度會是車諾比事故的十倍。

塔茲表示，停止安赫德的戰事，撲滅火勢應該才是最優先要務，但是目前消防員因為槍林彈雨而沒辦法靠近火場。

從整個安赫德的角度來看，目前烏俄雙方正在郊區交戰，火光及黑煙遍地；安赫德市長奧爾洛夫(Dmytro Orlov)及烏克蘭國營核能公司Energoatom還稱，當地的俄軍還會手持槍枝，試圖進占一般民眾的公寓。

俄羅斯1名陸軍少將遭擊斃

俄國軍方證實陸軍少將蘇霍維斯基2日在入侵烏克蘭時陣亡，是目前已知俄軍軍階最高的陣...
俄國軍方證實陸軍少將蘇霍維斯基2日在入侵烏克蘭時陣亡，是目前已知俄軍軍階最高的陣亡將領。（取自Red Star網站）

雖然人力物力不如俄羅斯，但烏克蘭抵抗的程度超出預期，例如俄軍蘇霍維斯基少將據信遭到烏國狙擊手擊斃，是目前已知軍階最高的陣亡俄軍軍官，堪稱是對俄軍士氣的一大打擊。

蘇霍維斯基為俄軍第7空降師指揮官暨中央軍區第41陸軍聯合軍團副指揮官，其陣亡的消息由俄羅斯退伍軍人組織戰鬥兄弟會(Battle Brotherhood)證實；俄國普亭也曾透露，一名將軍在向俄國人發布最新戰況時遭擊斃。

根據俄羅斯官方說法，到目前為止已有498名俄軍士官兵陣亡、1597人負傷，烏克蘭方面的說法則是十倍以上；為雙方的說法目前都無法證實。

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