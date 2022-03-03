基輔烏軍斷橋炸路阻擋 俄部署導彈恐兩面夾擊

基輔附近的日托米爾市一名居民試圖用自製的燃燒彈襲擊俄軍。（路透）

烏俄衝突持續近一周，除南面戰事外，俄軍進展並不順利；美國國防官員指出，俄軍借道白俄羅斯 向烏克蘭 首都基輔推進的車隊目前在基輔外圍地區停滯不前，過去幾天對烏戰事並未取得任何實質進展；這支向基輔推進的車隊南下途中也不順利，西方衛星圖像顯示，距離基輔約20哩外的一條主要幹道上，有整排俄軍的坦克與裝甲車被圍攻，熊熊大火烈焰滔天。

另一方面，基輔守軍為阻止俄軍地面部隊挺進，可能自行炸斷許多橋梁，而俄軍雖成功攻下基輔的安納托夫機場 (Antonov Airport)，但烏軍撤退前已炸毀跑道，俄羅斯無法利用該機場進行起降或補給；整體而言，由於俄羅斯耗費將近一周仍未打下基輔，極有可能改變戰略。

美國官員指出，衛星圖像顯示俄軍已在東北及西北兩面部署大型火砲及導彈等重火力武器，似有自基輔此兩面包夾基輔的可能；若讓俄軍部署完成，除基輔將面臨嚴重威脅外，西方盟國送往烏克蘭的各種援助物資及武器的路線也將受到阻撓。

目前俄羅斯軍隊雖未完全掌控烏克蘭的制空權，基輔地區的防空系統仍在有效運作，但俄軍確實已開始零星投放炸彈；烏國總統澤倫斯基(Vladimir Zelenskyy)辦公室表示，雖尚不清楚破壞程度，但俄軍對烏克蘭國防部所在地發射至少兩枚導彈；烏克蘭鐵路局也表示，「俄羅斯恐怖主義分子」對基輔南站發動空襲，當時正有數千平民正在疏散，雖然面臨嚴重威脅，但為保證撤退管道暢通，鐵路局暫無關閉火車站的計畫。

事實上，俄軍對基輔密集轟炸即將展開的跡象愈來愈明顯，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)下令準備發動總攻擊前，向基輔市民喊話：「馬上離開」；此外，基輔一座電視塔日前遭轟炸，住在電視塔附近的一家五口被空襲火力活活燒死。

美國官員研判，基輔被俄軍包圍的態勢可能還要再過一周，再過一段時間，基輔才可能落入俄軍手中。此外，俄烏戰爭也不會隨著基輔被攻陷而結束，因為烏克蘭各地可能會出現長期的抵抗。