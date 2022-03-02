我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄再濫轟烏第2大城 或犯戰爭罪 英警告：普亭恐受審

編譯柯立偉洪毅／綜合報導
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為下令俄軍進攻的俄羅斯總統普亭。(歐新社)
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為下令俄軍進攻的俄羅斯總統普亭。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelenskyy)1日痛批俄羅斯轟炸哈爾科夫(Kharkiv)的行為，指此屬於「戰爭罪行」；他強調「烏克蘭人不會原諒，更不可能遺忘」；為此國際刑事法院(ICC)已宣布同意檢方調查俄國戰爭罪相關罪行，英國也警告普亭可能為此受審。

澤倫斯基透過視訊聲明說：「對哈爾科夫的攻擊是戰爭罪行，是俄羅斯的國家恐怖主義行為；現在哈爾科夫和基輔是俄方最主要的目標，他們的恐怖行動目的是要讓我們瓦解，並讓抵抗力量全面崩潰，再以攻打哈爾科夫的相同方式，向首都推進，這就是為什麼今天保衛首都成為全國的首要任務」。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市中心廣場1日稍早遭到砲擊，當地政府大樓也被俄軍擊中；一名法新社記者看到政府大樓的窗戶被炸裂，瓦礫遍布周圍，緊急救護人員已撤離攻擊中受傷的人們。

烏克蘭內政部長顧問赫拉先科(Anton Herashchenko)在社群媒體上貼文稱，俄軍對哈爾科夫市中心發動火箭攻擊，至少造成10人喪生、35人受傷。貼文說：「正在清理現場，預料傷亡人數還會持續增加。」

國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反...
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為國際刑事法院首席檢察官康恩。(美聯社)

另一方面，國際司法體系也宣布將調查普亭在這場戰爭中可能涉犯的戰爭罪及應負刑責，Politico政治新聞網站報導，英國籍國際刑事法院首席檢察官康恩(Karim Khan)28日表示，法院將調查俄軍是否在入侵行動中觸犯戰爭罪或其他反人類罪行；他說：「我已決定啟動對烏克蘭局勢的調查，而且要盡速處理。」

康恩25日就示警俄羅斯及烏克蘭，指任何大屠殺、戰爭犯罪、反人類罪等情事，都是國際刑事法院的管轄範圍，因此若有相關事件發生的報告，都會讓法院介入調查；戰爭犯罪包括故意殺害平民或戰俘，以及虐待、性犯罪、搶劫等行為。

ICC早前曾調查烏克蘭東部地區的亂局，於前首席檢察官班索達(Fatou Bensouda)任內進行，並在2020年完成初步調查；但是康恩接掌ICC檢察署後，一度以法院資源有限為由沒有繼續進行；但他於28日表示，由於俄軍在24日入侵烏國，衝突擴大，兩案將合併調查；他說：「我們執行的任務至為重要且緊急，不應當面對預算捉襟見肘的情況。」

國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反...
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為位於海牙的國際刑事法院。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

俄端出「核武」威脅…西方制裁 打到普亭痛點？

下一則

「一面當1家人 一面轟炸」 俄烏家庭最擔心兄弟相殘

延伸閱讀

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空
世界晚報╱傳普亭從非洲雇400傭兵下令暗殺烏克蘭總統與23高官

世界晚報╱傳普亭從非洲雇400傭兵下令暗殺烏克蘭總統與23高官
這杯叫「他X的，普亭」 德州酒吧洩怒氣聲援烏克蘭

這杯叫「他X的，普亭」 德州酒吧洩怒氣聲援烏克蘭
柏克萊加大專家：普亭害怕美國推翻他的政權

柏克萊加大專家：普亭害怕美國推翻他的政權

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄