俄再濫轟烏第2大城 或犯戰爭罪 英警告：普亭恐受審

國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為下令俄軍進攻的俄羅斯總統普亭。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Vladimir Zelenskyy)1日痛批俄羅斯 轟炸哈爾科夫(Kharkiv)的行為，指此屬於「戰爭罪行」；他強調「烏克蘭人不會原諒，更不可能遺忘」；為此國際刑事法院(ICC)已宣布同意檢方調查俄國戰爭罪相關罪行，英國也警告普亭可能為此受審。

澤倫斯基透過視訊聲明說：「對哈爾科夫的攻擊是戰爭罪行，是俄羅斯的國家恐怖主義行為；現在哈爾科夫和基輔是俄方最主要的目標，他們的恐怖行動目的是要讓我們瓦解，並讓抵抗力量全面崩潰，再以攻打哈爾科夫的相同方式，向首都推進，這就是為什麼今天保衛首都成為全國的首要任務」。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市中心廣場1日稍早遭到砲擊，當地政府大樓也被俄軍擊中；一名法新社記者看到政府大樓的窗戶被炸裂，瓦礫遍布周圍，緊急救護人員已撤離攻擊中受傷的人們。

烏克蘭內政部長顧問赫拉先科(Anton Herashchenko)在社群媒體上貼文稱，俄軍對哈爾科夫市中心發動火箭攻擊，至少造成10人喪生、35人受傷。貼文說：「正在清理現場，預料傷亡人數還會持續增加。」

國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為國際刑事法院首席檢察官康恩。(美聯社)

另一方面，國際司法體系也宣布將調查普亭在這場戰爭中可能涉犯的戰爭罪及應負刑責，Politico政治新聞網站報導，英國籍國際刑事法院首席檢察官康恩(Karim Khan)28日表示，法院將調查俄軍是否在入侵行動中觸犯戰爭罪或其他反人類罪行；他說：「我已決定啟動對烏克蘭局勢的調查，而且要盡速處理。」

康恩25日就示警俄羅斯及烏克蘭，指任何大屠殺、戰爭犯罪、反人類罪等情事，都是國際刑事法院的管轄範圍，因此若有相關事件發生的報告，都會讓法院介入調查；戰爭犯罪包括故意殺害平民或戰俘，以及虐待、性犯罪、搶劫等行為。

ICC早前曾調查烏克蘭東部地區的亂局，於前首席檢察官班索達(Fatou Bensouda)任內進行，並在2020年完成初步調查；但是康恩接掌ICC檢察署後，一度以法院資源有限為由沒有繼續進行；但他於28日表示，由於俄軍在24日入侵烏國，衝突擴大，兩案將合併調查；他說：「我們執行的任務至為重要且緊急，不應當面對預算捉襟見肘的情況。」