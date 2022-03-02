赫爾松淪陷 俄軍遲未拿下基輔 國際憂普亭「加倍暴力」

哈爾科夫汽車被炸。(歐新社)

烏俄之戰開打將近一周，烏克蘭 軍隊表現可圈可點，頑強擋住俄軍攻勢，使俄軍遲遲無法拿下基輔；西方各國雖擔心軍事上的挫折可能使俄羅斯 總統普亭「加倍暴力」；但國防部 卻表示，由於後勤補給青黃不接，俄軍燃料及食品短缺，俄羅斯在過去24小時內對烏戰事幾無任何進展。

俄加強砲火攻擊 但移動速度仍緩慢

這場戰役莫斯科自東、南、北三面夾攻烏克蘭，除南方因早已控制克里米亞而較具優勢外，其他兩面戰事都不順利；現有情報指出，控制第聶伯河(Deniper River)出入黑海的重要南方城市赫爾松(Kherson)已落入俄軍手中，但美國方面仍在查證。

國防部在推特(Twitter)上發布的最新戰況指出，莫斯科已針對基輔、哈爾科夫(Kharkiv)、切爾尼戈夫(Chernihiv)等地加強砲火攻擊，甚至蓄意攻擊平民區，但同時地面部隊移動速度緩慢；國防部一名不願具名的官員說：「俄軍車隊從北方南下，不過速度不快，仍在困境之中。」

俄羅斯軍隊28日空襲烏克蘭首都基輔火車站時，當地警員指揮民眾撤離躲避。（美聯社）

建物出現X記號 烏民急塗銷

另一方面，烏克蘭當局表示近日在基輔及西部城鎮羅夫納(Rivne)的部分建築物及管線上，發現近期才出現的神秘「X記號」，疑似是俄軍奸細在烏國境內的標記，初步懷疑被畫上標記的建築物可能是俄軍的攻擊目標，當局呼籲民眾若發現X記號，直接塗掉破壞。

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)最近在臉書(Facebook)發文表示：「市府將可要求進入室內任何建築物屋頂檢查是否有紅色標記，如果民眾在市政府檢查以前就發現，可以自行塗掉。」

同樣也在市內發現可疑標記的西部城市羅夫納市市長特雷蒂亞克(Alexander Tretyak)也在臉書上提及此事，他說：「緊急通告！我要求所有大廈管理人關閉頂樓通道，如果在建築物的任何地方發現X記號，請立即通知執法部門或自行塗掉，以防被敵軍發現蹤跡。」

基輔的居民大多表示，城內所有平民都動員響應政府號召，試圖清除這些疑似是敵軍留下的可疑記號；雅娜塔西亞．羅素(Anastasia Russo)就說：「包含孩子在內的所有人現在都自發性組織起來四處巡邏，並盡可能塗掉看到的X記號。」